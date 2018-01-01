Полиция Греции задержала мужчину по подозрению в поджогах, которые могли спровоцировать масштабные лесные пожары в стране.

Об этом пишет Ekathimerini со ссылкой на Агентство пожарной охраны, передает Новое Время.

Отмечается, что 35-летнего мужчину подозревают в нескольких поджогах.

Задержанного обвиняют в поджогах и неповиновении греческим органам.

Напомним, Грецию охватили масштабные лесные пожары. По последним данным, погиб 91 человек, еще 25 до сих пор числятся пропавшими без вести. Подавляющее большинство жертв погибло в самом огне, хотя часть людей утонули в море, спасаясь от пламени.

Греческое правительство подверглось критике за ненадлежащую подготовку к пожароопасному сезону и организацию дорог в пострадавших районах.

27 июля греческие чиновники сообщили, что пожар повредил более 2 тыс. домов и примерно четверть из них придется снести.

Премьер-министр страны Алексис Ципрас заявил, что он несет полную политическую ответственность за разрушительные лесные пожары. Власти не исключили, что причиной пожаров мог быть поджог.