Армия, флот и спецназ тренировались отбивать у врага порт «Южный»
|18:05 02.08.2018
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|Одесская обл.
Подразделения ВСУ, морпехи, корабли ВМС, спецназ МВД и СБУ вместе учились противостоять захвату стратегически важного объекта — порта «Южный» в Одесской области.
Об этом сообщили в пресс-службе ВМСУ, передает корреспондент Украинской Службы Информации.
В рамках учений к порту подогнали тяжелую артиллерию и РСЗО "Ураган", в порт с вертолетов и катеров высадился спецназ, а через открытую аппарель СДК "Юрий Олифоренко" на причал выехали морпехи на бронетранспортерах.
Операцию с моря прикрывали артиллерийские бронекатера, акваторию порта осмотрели военные водолазы с борта "Почаева".
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