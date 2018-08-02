Подразделения ВСУ, морпехи, корабли ВМС, спецназ МВД и СБУ вместе учились противостоять захвату стратегически важного объекта — порта «Южный» в Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМСУ, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

В рамках учений к порту подогнали тяжелую артиллерию и РСЗО "Ураган", в порт с вертолетов и катеров высадился спецназ, а через открытую аппарель СДК "Юрий Олифоренко" на причал выехали морпехи на бронетранспортерах.

Операцию с моря прикрывали артиллерийские бронекатера, акваторию порта осмотрели военные водолазы с борта "Почаева".