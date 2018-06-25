Комитет словацкого парламента по иностранным делам планирует обсудить визит местных политиков в оккупированный Крым и опровергнуть легитимацию ими аннексии украинского полуострова.

Об этом сообщает издание Aktuality, передает Европейская правда.

На следующей неделе комитет соберется на встречу, единственным вопросом которой является осуждение легитимации словацкими политиками незаконной аннексии и оккупации Крыма.

Дискуссию инициировала председатель комитета Катарина Сефалвайова и депутат Мартин Клукс.

По результатам встречи комитет планирует принять заявление в поддержку официальной позиции МИД Словакии, Евросоюза и НАТО.

"Ни одна из партий не признает результаты незаконного референдума в Крыму, проведенного в марте 2014 года. Присоединение полуострова к России нарушило основные принципы международного права и подорвало суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в проекте заявления.

Документ признает Крым территорией Украины и отвергает любые попытки легитимации оккупации полуострова, в том числе и путем визитов словацких политиков, осуществленных без согласия украинской власти.

Как известно, с 1 августа с визитом в оккупированном Крыму находится словацкая делегация во главе с депутатом Петром Марчеком.

Он стал единственным политиком, который прибыл в аннексированный Крым. Четверо других депутатов, которые планировали визит, отменили его.

С Марчеком прибыли также 10 словацких предпринимателей.