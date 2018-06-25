В парламенте Словакии планируют осудить визит местных политиков в оккупированный Крым

17:40 02.08.2018 0 комментариев Крым

Комитет словацкого парламента по иностранным делам планирует обсудить визит местных политиков в оккупированный Крым и опровергнуть легитимацию ими аннексии украинского полуострова.

Об этом сообщает издание Aktuality, передает Европейская правда.

На следующей неделе комитет соберется на встречу, единственным вопросом которой является осуждение легитимации словацкими политиками незаконной аннексии и оккупации Крыма.

Дискуссию инициировала председатель комитета Катарина Сефалвайова и депутат Мартин Клукс.

По результатам встречи комитет планирует принять заявление в поддержку официальной позиции МИД Словакии, Евросоюза и НАТО.

"Ни одна из партий не признает результаты незаконного референдума в Крыму, проведенного в марте 2014 года. Присоединение полуострова к России нарушило основные принципы международного права и подорвало суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в проекте заявления.

Документ признает Крым территорией Украины и отвергает любые попытки легитимации оккупации полуострова, в том числе и путем визитов словацких политиков, осуществленных без согласия украинской власти.

Как известно, с 1 августа с визитом в оккупированном Крыму находится словацкая делегация во главе с депутатом Петром Марчеком.

Он стал единственным политиком, который прибыл в аннексированный Крым. Четверо других депутатов, которые планировали визит, отменили его.

С Марчеком прибыли также 10 словацких предпринимателей.



Ещё на эту тему:

19:40 01.08.2018
Оккупационные власти Крыма банально выпрашивают деньги у иностранных "гостей"
18:21 01.08.2018
До оккупированного Крыма из Братиславы долетел только один словацкий "друг путина"
16:45 01.08.2018
Словацкие «друзья Путина» прибыли в оккупированный Крым
14:49 30.07.2018
Посольство Украины осудило визит чешских политиков к оккупированный Крым
16:44 27.07.2018
В Словакии разгорается скандал из-за поездки депутатов в оккупированный Крым
14:58 27.07.2018
МИД Словакии не намерено препятствовать депутатам парламента страны, собирающимся посетить оккупированный Крым
19:49 24.07.2018
Словацкие депутаты собираются в оккупированный Крым
16:34 10.07.2018
Украина запретила въезд британскому журналисту за "вояжи" в оккупированный Крым
17:08 25.06.2018
Незаконные визиты иностранных граждан на территорию оккупированного Крыма в феврале-мае 2018. Итоги мониторинга
11:21 13.06.2018
В Германии "прокрымский" депутат осужден за фальсификацию выборов
10:38 11.06.2018
Известная в 90-е российская группа собралась в оккупированный Крым
15:17 07.06.2018
Кустурица намерен снова выступить в оккупированном Крыму
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:48 25.07.2018
Число пассажирских авиарейсов между городами Азербайджана и Турции увеличено в 3 раза
10:21 24.07.2018
В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией были рассмотрены совместные проекты
14:40 19.07.2018
Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
Все новости страны
Армения Армения
10:30 02.08.2018
Из-за действий новых властей Армении кредит на 100 млн долларов и поставки «Искандеров-Э», «под большим вопросом»
15:05 01.08.2018
Лаврова беспокоят события происходящие в Армении
12:46 30.07.2018
Армения обратилась в ОДКБ с предложением начать процедуру смены Генсека Организации
16:18 27.07.2018
В Армении выдвинули обвинения в госперевороте генсеку Организации Договора о коллективной безопасности Хачатурову
Все новости страны
Болгария Болгария
16:20 01.08.2018
С 1 августа в Болгарии начинают действовать новые правила въезда
12:06 31.07.2018
Британцы открывают для себя медицинский туризм в Болгарии
14:01 30.07.2018
Болгария оперативно начала строительство забора вдоль болгаро-румынской границы
14:05 27.07.2018
На территорию Болгарии перестанут пускать лица, которым запрещён въезд в ЕС
Все новости страны
Греция Греция
18:30 02.08.2018
Масштабные лесные пожары в Греции: полиция задержала подозреваемого в поджогах
08:48 30.07.2018
Самый смертоносный пожар в Европе за 100 лет: в Греции 91 жертва
09:18 27.07.2018
Пожары в Греции: погибло 82 человека, власти не исключают поджог
19:19 26.07.2018
Греция освободила 12 украинских моряков с задержанного судна Mekong Spirit
Все новости страны
Грузия Грузия
17:15 02.08.2018
Достойные партнеры о России не говорят
16:00 02.08.2018
Усилением военной составляющей учений «Достойный партнер 2018» обеспокоились в Сухуми
10:55 01.08.2018
В Грузии начинаются учения НАТО с участием Украины
11:15 31.07.2018
Участники учений "Noble Partner-2018" прошли маршем вдоль границы с Южной Осетией, где дислоцированы войска РФ / Видео
Все новости страны
Молдова Молдова
11:45 02.08.2018
В парламенте нет голосов, чтобы включить «европейскую интеграцию» в Конституцию
17:35 01.08.2018
Молдова будет настаивать на превращении миротворческой миссии в международную гражданскую
15:14 31.07.2018
Молдова заключит три новых соглашения: одно с ЕС и два СНГ
08:47 31.07.2018
Тирасполь не рассматривает сценарии по реинтеграции, цель Приднестровья — независимость
Все новости страны
Россия Россия
15:10 02.08.2018
Против базы "Ночных волков" в Словакии выступили местные жители
13:50 02.08.2018
В России готовится к финансовому краху еще одно предприятие ВПК
12:10 02.08.2018
В США готовят для России «санкции из ада»
18:50 01.08.2018
Сроки передачи боевых кораблей в состав Военно-морского флота России в текущем году могут быть сорваны
Все новости страны
Румыния Румыния
10:05 01.08.2018
С начала 2018 года количество очагов африканской чумы свиней в Румынии достигла 440
12:59 31.07.2018
Румынская авиакомпания Tarom откроет прямые рейсы Одесса-Бухарест
17:39 26.07.2018
Британия подняла базирующиеся в Румынии истребители на перехват российского бомбардировщика
19:40 25.07.2018
Смерч закружил в небе палатки на курорте у Черного моря / Видео
Все новости страны
Турция Турция
08:50 02.08.2018
США ввели санкции против двух членов правительства Турции. Анкара призывает отказаться от этого ошибочного решения
20:55 01.08.2018
Евросоюз выделит 5 миллионов евро на TANAP
20:05 01.08.2018
На вооружение ВС Турции поступит легкая бронемашина Vuran / Фото
12:10 01.08.2018
Турецкий суд отклонил апелляцию об освобождении пастора из США
Все новости страны
Украина Украина
20:35 02.08.2018
В оккупированном Крыму высохло русло одной из крупнейших рек / Видео
20:10 02.08.2018
Зенитчики Черноморского флота России провели под оккупированным Севастополем учения
19:45 02.08.2018
Крымскотатарские телеканалы ATR и Lale будут вещать на Крым через Чонгарскую вышку
19:20 02.08.2018
Железную дорогу в обход Украины России помогла строить канадская компания
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс