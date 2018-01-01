Достойные партнеры о России не говорят
|17:15 02.08.2018
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|Грузия
На военной базе Вазиани близ Тбилиси начались многонациональные военные учения «Достойный партнер 2018».
Целью маневров является расширение сотрудничества и повышение функциональной совместимости стран-участников.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в ранге Верховного главнокомандующего поблагодарил военнослужащих за участие в маневрах и заявил, что это «является гарантией стабильности и мира», пишет Эхо Кавказа.
При этом глава государства упомянул в контексте Россию, десятую годовщину войны с которой Грузия отмечает в эти дни.
«Уважаемые солдаты, ваше участие в этих учениях является гарантией стабильности и мира, которым служат наши правительства. Сегодня мы стоим здесь, и грузинских солдат, которые стоят здесь вместе со своими соратниками, воодушевляют многочисленные факты героизма, совершенные на поле битвы. Сегодня вы находитесь на земле той страны, 20% территории которой оккупированы нашим российским соседом. Но вы стоите на той земле и рядом с теми солдатами, которые мирно восстановят и мирно вернут территориальную целостность нашей страны».
Довольно жесткое выступление президента постарался сгладить присутствовавший на церемонии открытия новый премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
Глава правительства особо подчеркнул, что нынешние учения не направлены против какой-либо страны:
«Не раз было сказано, и сегодня с этой трибуны я еще раз хочу заявить: эти международные учения не направлены против какой-либо страны, они служат лишь укреплению региональной безопасности, мира и стабильности, что, я уверен, входит в интересы всех народов».
Министр обороны Грузии Леван Изория назвал учения «одними из самых крупномасштабных многонациональных маневров» в Черноморском регионе и отметил, что «наряду с расширением сотрудничества и возможностей вооруженных сил» учения еще больше приближают Грузию к стандартам НАТО:
«Грузия неоднократно доказывала своими действиями, что она надежный и верный партнер. Мы неоднократно заявляли, что вступление в НАТО является приоритетом нашей внешней политики и политики безопасности».
По словам председателя парламента Ираклия Кобахидзе, подобное партнерство «наглядно демонстрирует мирную и дружественную внешнюю политику Тбилиси». А укрепление безопасности в Черноморском регионе является важнейшим военно-политическим приоритетом Грузии.
Об укреплении безопасности в Черноморском регионе говорила и исполняющая обязанности посла США в Грузии.
По мнению Элизабет Руд, нынешние учения «основаны на успехах предыдущих лет, которые подтверждают твердую позицию США по улучшению безопасности и стабильности в Черноморском регионе и прекращению агрессии».
При этом слово «Россия» американский дипломат дипломатично не произнесла.
Учения «Достойный партнер» Грузия принимает уже в четвертый раз. Маневры продлятся до 15 августа.
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