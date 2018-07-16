Минсельхоз оккупированного Крыма просит Кремль приостановить вывоз зерна в Сирию, Иран - самим не хватает

16:50 02.08.2018 0 комментариев Крым

"Министерство" сельского хозяйства оккупированного Крыма готовит письмо в Москву с просьбой приостановить вывоз и продажу зерна из крымских портов, пока не будет ясно, понадобится ли оно для покрытия внутреннего дефицита. 

Об этом сегодня, 2 августа, сообщил, так называемый "глава" минсельхоза оккупированного Крыма Андрей Рюмшин, передает ForPost.

"У нас есть интервенционный фонд – около 112 тысяч тонн, 80% из него – продовольственное зерно. Мы обратились к министерству сельского хозяйства РФ, чтобы не реализовывать зерно, чтобы наши предприятия имели возможность выкупить его и гарантировать продовольственную безопасность. Это наш резерв, который хранился на протяжении трёх лет, – а сегодня он востребован", – сказал Рюмшин в пресс–центре ТРК "Крым".

Кроме интервенционного фонда, в аннексированном Крыму есть около 200 тысяч тонн переходящего зерна – запасов, оставшихся с прошлых лет. Однако, по сведениям "министра", сейчас из четырёх элеваторов уже вывезено около 60 тысяч тонн зерна.

"В портах зерно всё равно вывозится за пределы – в Сирию, Иран, другие страны. Мы сегодня готовим письмо с просьбой приостановить вывоз зерна из Крыма и перенаправить его. Мы хотим, чтобы продовольственное зерно было до нового урожая в Крыму", – заверил Рюмшин.

Всего, по сведениям Андрея Рюмшина, из–за засухи урожай был списан с 23000 гектаров крымских сельхозугодий. Общая сумма ущерба, по последним данным, составила 237 миллионов рублей.

Из–за высоких потерь урожая в шести районах аннексированного Крыма был введён режим чрезвычайной ситуации.

Министр сельского хозяйства России предварительно сообщал о потере урожая на площади свыше 10 тысяч гектар сельхозугодий, однако выразил уверенность, что дефицит зерновых Крыму не угрожает.

В тоже время как сообщил сообщил командующий войсками Южного военного округа (ЮФО) генерал-полковник Александр Дворников, выступая в День тыла Вооруженных сил России в Ростове-на-Дону, более 450 тыс. тонн грузов перевезли в Сирийскую Арабскую Республику по морю за время российской военной операции, 

 



Ещё на эту тему:

14:15 02.08.2018
Оккупанты спровоцировали экологическую катастрофу в Крыму – исчезло 70% растительности
10:55 02.08.2018
Жители Симеиза подозревают что "Генплан Ялты" нужен, чтобы избавиться от них
09:40 02.08.2018
Туристам, прибывшим утром из Севастополя в Ялту на «Комете», вечером пришлось добираться на перекладных
19:15 01.08.2018
В Алуште ФСБ пришла с обыском к бывшему украинскому пограничнику, пострадавший утверждает из-за квартиры
11:45 01.08.2018
Взгляд из Бурятии на аннексированный Крым: Рай, где чужих никто не ждет
11:20 01.08.2018
Взгляд из Бурятии на аннексированный Крым: дорого и бесперспективно
10:30 01.08.2018
В оккупированном Крыму обокрали еще один банк: уже третий
15:41 31.07.2018
Ливень размыл участок строящейся трассы Дубки – Левадки под оккупированным Симферополем / Фото
13:53 31.07.2018
Дело агитатора на выборах президента РФ в оккупированном Крыму передано в суд
12:33 31.07.2018
Центр реабилитации детей-инвалидов остановил работу
18:47 30.07.2018
В оккупированном Севастополе снова агитировали служить в российской армии
12:22 30.07.2018
Как поссорились «Золотая балка» и «Коктебель»
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:48 25.07.2018
Число пассажирских авиарейсов между городами Азербайджана и Турции увеличено в 3 раза
10:21 24.07.2018
В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией были рассмотрены совместные проекты
14:40 19.07.2018
Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
Все новости страны
Армения Армения
10:30 02.08.2018
Из-за действий новых властей Армении кредит на 100 млн долларов и поставки «Искандеров-Э», «под большим вопросом»
15:05 01.08.2018
Лаврова беспокоят события происходящие в Армении
12:46 30.07.2018
Армения обратилась в ОДКБ с предложением начать процедуру смены Генсека Организации
16:18 27.07.2018
В Армении выдвинули обвинения в госперевороте генсеку Организации Договора о коллективной безопасности Хачатурову
Все новости страны
Болгария Болгария
16:20 01.08.2018
С 1 августа в Болгарии начинают действовать новые правила въезда
12:06 31.07.2018
Британцы открывают для себя медицинский туризм в Болгарии
14:01 30.07.2018
Болгария оперативно начала строительство забора вдоль болгаро-румынской границы
14:05 27.07.2018
На территорию Болгарии перестанут пускать лица, которым запрещён въезд в ЕС
Все новости страны
Греция Греция
18:30 02.08.2018
Масштабные лесные пожары в Греции: полиция задержала подозреваемого в поджогах
08:48 30.07.2018
Самый смертоносный пожар в Европе за 100 лет: в Греции 91 жертва
09:18 27.07.2018
Пожары в Греции: погибло 82 человека, власти не исключают поджог
19:19 26.07.2018
Греция освободила 12 украинских моряков с задержанного судна Mekong Spirit
Все новости страны
Грузия Грузия
17:15 02.08.2018
Достойные партнеры о России не говорят
16:00 02.08.2018
Усилением военной составляющей учений «Достойный партнер 2018» обеспокоились в Сухуми
10:55 01.08.2018
В Грузии начинаются учения НАТО с участием Украины
11:15 31.07.2018
Участники учений "Noble Partner-2018" прошли маршем вдоль границы с Южной Осетией, где дислоцированы войска РФ / Видео
Все новости страны
Молдова Молдова
11:45 02.08.2018
В парламенте нет голосов, чтобы включить «европейскую интеграцию» в Конституцию
17:35 01.08.2018
Молдова будет настаивать на превращении миротворческой миссии в международную гражданскую
15:14 31.07.2018
Молдова заключит три новых соглашения: одно с ЕС и два СНГ
08:47 31.07.2018
Тирасполь не рассматривает сценарии по реинтеграции, цель Приднестровья — независимость
Все новости страны
Россия Россия
15:10 02.08.2018
Против базы "Ночных волков" в Словакии выступили местные жители
13:50 02.08.2018
В России готовится к финансовому краху еще одно предприятие ВПК
12:10 02.08.2018
В США готовят для России «санкции из ада»
18:50 01.08.2018
Сроки передачи боевых кораблей в состав Военно-морского флота России в текущем году могут быть сорваны
Все новости страны
Румыния Румыния
10:05 01.08.2018
С начала 2018 года количество очагов африканской чумы свиней в Румынии достигла 440
12:59 31.07.2018
Румынская авиакомпания Tarom откроет прямые рейсы Одесса-Бухарест
17:39 26.07.2018
Британия подняла базирующиеся в Румынии истребители на перехват российского бомбардировщика
19:40 25.07.2018
Смерч закружил в небе палатки на курорте у Черного моря / Видео
Все новости страны
Турция Турция
08:50 02.08.2018
США ввели санкции против двух членов правительства Турции. Анкара призывает отказаться от этого ошибочного решения
20:55 01.08.2018
Евросоюз выделит 5 миллионов евро на TANAP
20:05 01.08.2018
На вооружение ВС Турции поступит легкая бронемашина Vuran / Фото
12:10 01.08.2018
Турецкий суд отклонил апелляцию об освобождении пастора из США
Все новости страны
Украина Украина
20:35 02.08.2018
В оккупированном Крыму высохло русло одной из крупнейших рек / Видео
20:10 02.08.2018
Зенитчики Черноморского флота России провели под оккупированным Севастополем учения
19:45 02.08.2018
Крымскотатарские телеканалы ATR и Lale будут вещать на Крым через Чонгарскую вышку
19:20 02.08.2018
Железную дорогу в обход Украины России помогла строить канадская компания
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс