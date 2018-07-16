"Министерство" сельского хозяйства оккупированного Крыма готовит письмо в Москву с просьбой приостановить вывоз и продажу зерна из крымских портов, пока не будет ясно, понадобится ли оно для покрытия внутреннего дефицита.

Об этом сегодня, 2 августа, сообщил, так называемый "глава" минсельхоза оккупированного Крыма Андрей Рюмшин, передает ForPost.

"У нас есть интервенционный фонд – около 112 тысяч тонн, 80% из него – продовольственное зерно. Мы обратились к министерству сельского хозяйства РФ, чтобы не реализовывать зерно, чтобы наши предприятия имели возможность выкупить его и гарантировать продовольственную безопасность. Это наш резерв, который хранился на протяжении трёх лет, – а сегодня он востребован", – сказал Рюмшин в пресс–центре ТРК "Крым".

Кроме интервенционного фонда, в аннексированном Крыму есть около 200 тысяч тонн переходящего зерна – запасов, оставшихся с прошлых лет. Однако, по сведениям "министра", сейчас из четырёх элеваторов уже вывезено около 60 тысяч тонн зерна.

"В портах зерно всё равно вывозится за пределы – в Сирию, Иран, другие страны. Мы сегодня готовим письмо с просьбой приостановить вывоз зерна из Крыма и перенаправить его. Мы хотим, чтобы продовольственное зерно было до нового урожая в Крыму", – заверил Рюмшин.

Всего, по сведениям Андрея Рюмшина, из–за засухи урожай был списан с 23000 гектаров крымских сельхозугодий. Общая сумма ущерба, по последним данным, составила 237 миллионов рублей.

Из–за высоких потерь урожая в шести районах аннексированного Крыма был введён режим чрезвычайной ситуации.

Министр сельского хозяйства России предварительно сообщал о потере урожая на площади свыше 10 тысяч гектар сельхозугодий, однако выразил уверенность, что дефицит зерновых Крыму не угрожает.

В тоже время как сообщил сообщил командующий войсками Южного военного округа (ЮФО) генерал-полковник Александр Дворников, выступая в День тыла Вооруженных сил России в Ростове-на-Дону, более 450 тыс. тонн грузов перевезли в Сирийскую Арабскую Республику по морю за время российской военной операции,



