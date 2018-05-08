После устранения технических неисправностей теплоход «Князь Владимир» 5 августа рискнет снова выйти на линию

16:25 02.08.2018 0 комментариев Крым

Теплоход «Князь Владимир» снова выйдет на линию после устранения технических неисправностей, ставших причиной отмены рейсов в этом сезоне.

О возобновлении туров на своей странице в Facebook сообщил, так называемый «генеральный директор» ГУП «Крымские морские порты» Алексей Волков, сообщает ForPost.

«5 августа на линию вернётся "Князь Владимир". Круизное судно планирует заход в порт Ялты 7 августа. На следующий день покинет порт и продолжит рейс», - написал Волков.

Отвечая на вопросы подписчиков в Facebook, он отметил, что судно починили и работать корабль будет на прежнем маршруте - Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь – Сочи.

В апреле этого года был отменен первый в текущем сезоне рейс «Князя Владимира».

Тогда в ходе проведения швартовных испытаний система мониторинга и контроля параметров механизмов судна выдала ошибку. Рейс пришлось перенести на начало мая.

Однако 6 мая стало известно о пожаре на лайнере, тогда рейсы отменили до августа.

Накануне сообщалось, что в оккупированном Крыму запланировано проведение акции «Волна здоровья». В частности, российские врачи на теплоходе «Князь Владимир» посетят Ялту и Севастополь, где проведут консультации.

«Князь Владимир» отправился в первый рейс из российского Сочи в аннексированный Крым 11 июня 2017 года. Тогда компания-перевозчик не смогла продать и половины билетов.



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