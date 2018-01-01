Усилением военной составляющей учений «Достойный партнер 2018» обеспокоились в Сухуми
|16:00 02.08.2018
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|Грузия
МИД самопровозглашенной республики Абхазия выразил «серьезную озабоченность в связи с началом очередных широкомасштабных военных учений стран НАТО в Грузии»
МИД заявил о намерении «интенсифицировать военно-технологическое сотрудничество с Россией»:
«Подобные полноформатные военные акции проводятся при прямой поддержке и финансировании США и других стран Запада, которые своими действиями сознательно поощряют процесс дальнейшей милитаризации Грузии. Глубоко убеждены в том, что перманентное наращивание военно-технического потенциала Грузии напрямую угрожает национальной безопасности Республики Абхазия и подрывает основы мира и стабильности во всем регионе Южного Кавказа», цитирует Эхо Кавказа.
В Сухуми подчеркивают, что «политика стран западной коалиции, направленная на оказание всеобъемлющей военной помощи Грузии, способна спровоцировать очередной виток напряженности в регионе и наносит серьезный ущерб работе существующего международного формата, направленного на урегулирование конфликтов».
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