МИД самопровозглашенной республики Абхазия выразил «серьезную озабоченность в связи с началом очередных широкомасштабных военных учений стран НАТО в Грузии»

МИД заявил о намерении «интенсифицировать военно-технологическое сотрудничество с Россией»:

«Подобные полноформатные военные акции проводятся при прямой поддержке и финансировании США и других стран Запада, которые своими действиями сознательно поощряют процесс дальнейшей милитаризации Грузии. Глубоко убеждены в том, что перманентное наращивание военно-технического потенциала Грузии напрямую угрожает национальной безопасности Республики Абхазия и подрывает основы мира и стабильности во всем регионе Южного Кавказа», цитирует Эхо Кавказа.

В Сухуми подчеркивают, что «политика стран западной коалиции, направленная на оказание всеобъемлющей военной помощи Грузии, способна спровоцировать очередной виток напряженности в регионе и наносит серьезный ущерб работе существующего международного формата, направленного на урегулирование конфликтов».