Всемирный конгресс крымских татар призвал народы РФ выступить против дискриминационного закона о языках
|15:35 02.08.2018
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|Крым
Всемирный конгресс крымских татар призывает все нерусские народы РФ бороться против ассимиляционной политики Кремля.
Одобренные 25 июля Госдумой РФ поправки в закон «Об образовании в РФ» (в части изучения родного языка из числа языков народов страны и государственных языков республик, находящихся в составе РФ), противоречат ряду международных резолюций.
Об этом говорится в заявлении Всемирного конгресса крымских татар, сообщает GuildHall.
Ниже приводим полный текст заявления:
«Принятые 25 июля 2018 года поправки Госдумой РФ делают необязательным изучение родного языка в школах национальных автономных республик и областей РФ. Данные поправки вступают в силу осенью этого года.
Эти поправки противоречат Всеобщей Декларации прав человека ООН, Декларации ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам под номером 47/135 от 20 декабря 1993 года, Декларации ООН о правах коренных народов от 13 сентября 2007 года, Европейской конвенции о правах человека.
На протяжении всей истории агрессивная политика царской России, Советского Союза и сегодняшней Российской Федерации направлена на ассимиляцию и геноцид народов на захваченных территориях.
Цель поправок в закон «Об образовании» — полное уничтожение и ассимиляция захваченных Россией народов Идель-Урала, Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, наряду с оккупированным в 2014 году Крымом и проживающими там крымскими татарами, украинцами и другими народами нерусского происхождения.
Это первый шаг культурного геноцида.
К сожалению, федеративные правительства и местные администрации РФ никак не отреагировали на политику геноцида и готовят своим народам трагическую судьбу.
Помимо этого, они никогда не защищали права местного населения.
Всемирный конгресс крымских татар призывает все нерусские народы РФ, выступить против поправок в закон «Об образовании», бороться против ассимиляционной политики Кремля и выходить на площади. Мы призываем все государства мира и международные организации выступить против данных поправок и самым жестким образом отреагировать на политику Кремля».
Напомним, 25 июля, Государственная Дума РФ одобрила в окончательной редакции поправки в закон «Об образовании» в части изучения родного языка из числа языков народов страны и государственных языков республик, находящихся в составе РФ.
Также, общество культуры и взаимопомощи крымских татар призвало ООН осудить намерение властей России принять закон, регулирующий изучение родных языков в школах РФ.
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