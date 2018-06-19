Российский адвокат Николай Полозов посетил Следственный комитет России в Симферополе, где ознакомился с материалами доследственной проверки по «делу Веджие Кашка».

Об этом он сообщил корреспонденту Крым.Реалии, передаю Новости Крыма

«Мне удалось частично ознакомиться с материалами доследственной проверки – это 200-страничный том, где содержаться обстоятельства задержания Веджие Кашка вплоть до фамилий сотрудников «Центра Э», ФСБ и Россгвардии. Однако в Следкоме с меня взяли подписку о неразглашении личных данных этих сотрудников. Кроме того, там есть судебно-медицинская экспертиза, которая проводилась с телом Веджие Кашка. Я не медик, но думаю, что в перспективе мы однозначно будем заказывать альтернативную судмедэкспертизу», – рассказал адвокат.

Накануне Киевский районный суд Симферополя не удовлетворил жалобу адвоката Николая Полозова на бездействие следователя Надежды Балашовой по «делу Веджие Кашка». В суде выяснилось, что у защиты все же есть возможность ознакомиться с материалами доследственной проверки.

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23 ноября 2017 года в Симферополе российские силовики задержали группу крымских татар – Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи.

Их подозревают в вымогательстве средств у гражданина Турции. При задержании российскими силовиками стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Позже женщина скончалась.

Ранее сообщалось, что у фигурантов этого дела серьезные проблемы со здоровьем. У Дегерменджи – хроническая астма, Чапух в СИЗО перенес микроинсульт.