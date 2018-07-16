Действия оккупационных властей в Крыму привели к экологической катастрофе: из-за нехватки воды сегодня 70% зеленого покрова степного Крыма или полностью исчезло, или не соответствует тому состоянию, которое было в 2013 году.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак в интервью Крыминформ, сообщает Укринформ, передает Флот - 2017.

По словам Грымчака, анализ снимков со спутников показывает, что «на сегодня 70% зеленого покрова степного Крыма или полностью исчезло, или не соответствует тому состоянию, которое было в 2013 году», и Крым «начал возвращаться к состоянию, когда его освоения Украине еще не началось, то есть к состоянию 50-х годов прошлого века».

Замминистра считает главной проблемой «резкое ухудшение качества почв», поскольку «бешеными темпами происходит минерализация плодородных слоев».

«После того, как вода Северо-Крымского канала перестала поступать к полуострову, резко - буквально на порядок - сократились площади орошаемых земель. В то же время оккупационная власть резко увеличила использование артезианской воды из скважин. Но дело в том, что на более глубоких пластах залегают солончаки. В свое время - после построения канала - чтобы сделать соленые крымские почвы плодородными, их несколько лет подряд промывали днепровской водой. Соли смывались с верхних слоев почвы и оседали в нижних. Сейчас же из-за чрезмерного использования артезианской воды происходит обратный процесс. Скважины использовали и раньше, до оккупации, но очень осторожно, сохраняя баланс, ведь вода из этих скважин идет уже минерализованная. Сейчас баланс нарушен».

Для восстановления плодородия почв, по мнению Грымчака, потребуется не менее 10 лет после запуска Северо-Крымского канала.

Ранее, Андрей Васюта, «глава» так называемого «Минпрома РК» заявлял, что скважины «бурить будут до тех пор, пока не обеспечат водой все население и все предприятия Крыма. По его словам, бурение скважин якобы сопровождается «исследованиями специалистов, которые и определяют, где и сколько воды можно добыть».