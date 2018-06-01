В России готовится к финансовому краху еще одно предприятие ВПК

13:50 02.08.2018 0 комментариев Россия

Очередная весточка пришла с полей “успешного вставания с колен” (борьбы с санкциями и экономическим кризисом) от гибридных соседей.

Дело в том, что ещё один представитель российского ВПК готовится быть объявленным банкротом, пишет Информационное Сопротивление.

Как стало известно, НПО "Карат", ведущий в РФ разработчик и производитель приборов с гироскопической стабилизацией для круглосуточного и всепогодного визуального наблюдения и сопровождения, является владельцем долговых обязательств на сумму более 90 млн рублей.

При этом само предприятие с апреля перестало выплачивать сотрудникам зарплату и имеет задолженность по ней в размере 28 млн рублей.

Таким образом, число предприятий ВПК РФ, у которых не все “слава богу”, пополнилось ещё одним собратом по несчастью.

Напомню, что в последнее время банкротства и массовые сокращения для предприятий российского ВПК не редкость.

Одними из последних примеров стали крупнейший российский ремонтный завод Тихоокеанского флота “Дальзавод” с которого увольняют 300 работников, из-за финансовых проблем предприятия и “Казанский вертолетный завод”, которой с 7 мая перешел на 4-дневную рабочую неделю.

И вот, казалось бы, представители ВПК должны пользоваться безмерной поддержкой государства на пути к величию и гегемонии, но, что-то идет совсем не так. Даже такое предприятие как НПО "Карат", занимающееся производством для авиации и флота, терпит столь серьезное бедствие. 

Величие призрачно, самим бы прокормиться, верно?

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко.



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