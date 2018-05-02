Самолет США проводит разведку у берегов оккупированного Крыма / Карта
|13:25 02.08.2018
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|Крым
Самолет осуществляет разведывательный полет вблизи южного побережья Крыма и вдоль черноморского побережья РФ.
Самолет Военно-воздушных сил США Boeing RC-135V сегодня, 2 августа, осуществляет разведывательный полет вблизи южного побережья оккупированного Крыма и вдоль черноморского побережья России.
Об этом сообщает "Український мілітарний портал", передает РБК Украина.
Сообщается, что самолет осуществляет разведывательный полет вблизи базы Черноморского флота ВМФ России в Новороссийске.
Напомним, Беспилотник RC-135V для радиоэлектронной разведки ВВС США кружил у побережья аннексированного Крыма.
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