Великобритания присоединилась к санкциям за строительство Керченского моста
|13:00 02.08.2018
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|Крым
Великобритания присоединилась к санкциям Европейского Союза против ряда российских компаний, которые участвовали в строительстве оккупантами Керченского моста.
В обновленный список, опубликованный на сайте британского правительства, добавили две компании бизнесмена из РФ Аркадия Ротенберга - ОАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж" и четыре других, причастных к строительству.
"...активно участвовал в строительстве Керченского моста через свой государственный контракт на содержание моста, связывая Россию с незаконно аннексированным Крымским полуостровом. Он принадлежит человеку (Аркадию Ротенбергу), действия которого уже обозначены как подрывающие украинский суверенитет", - говорится в документе.
Как сообщалось, также санкции ввели против таких компаний, как АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", АО "Судостроительный завод "Залив", ООО "Стройгазмонтаж - Мост", вологодское АО "ВАД".
Европейские чиновники подчеркнули, что строительство и официальное открытие данного объекта считаются ключевыми символическими шагами по закреплению контроля России над оккупированным полуостровом и его дальнейшей изоляции от Украины.
Позже вице-премьер оккупационного правительства в Крыму Дмитрий Полонский заявил, что введение Евросоюзом санкций ни на что не повлияет.
"Компании, которые попали в этот список, строили и Крымский мост, строят трассу "Таврида", спускают на воду все новые суда. Успехи в деятельности этих компаний – это самый лучший ответ партии сторонников санкционного режима, которая существует на Западе", – отметил Полонский.
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