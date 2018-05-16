Утром 2 августа на Керченской паромной переправе произошло столкновение грузовика и локомотива.

Об этом сообщили очевидцы происшествия, передает Объектив.

По их словам, фура перегородила железнодорожные пути, не заметив идущего локомотива, в следствии чего произошло столкновение. Прицеп с грузом развернуло, и он практически протаранил стоявшие рядом четыре машины.

Пострадал и магазин находившийся по соседству, в который попросту вжало один из автомобилей.

- На железнодорожном переезде нет системы, которая предупреждает о идущем поезде. Фура попросту не смогла увидеть локомотив, который ее и протаранил, - рассказали очевидцы.

Место столкновения в течение часа полностью убрали, чтобы не мешать проходящему там транспорту, который идет на погрузку паромов.