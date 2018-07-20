В США готовят для России «санкции из ада»
|12:10 02.08.2018
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|Россия
В США уже готовят новые санкции в отношении России через новые данные о вмешательстве в американские выборы.
Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, сообщает Global News, передает Информационное Сопротивление.
По его словам, список санкций проект будет представлен уже в четверг, 2 августа.
«Я представлю законопроект о санкциях против России, в котором есть все. Это будет законопроект о санкциях «из ада». Любую другую страну, которая попытается вмешиваться в наши выборы, должна постигнуть та же участь», - говорит сенатор.
В то же время Грэм отметил, что нынешних санкций, введенных против РФ, недостаточно для того, чтобы «Москва остановилась».
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