В США уже готовят новые санкции в отношении России через новые данные о вмешательстве в американские выборы.

Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, сообщает Global News, передает Информационное Сопротивление.

По его словам, список санкций проект будет представлен уже в четверг, 2 августа.

«Я представлю законопроект о санкциях против России, в котором есть все. Это будет законопроект о санкциях «из ада». Любую другую страну, которая попытается вмешиваться в наши выборы, должна постигнуть та же участь», - говорит сенатор.

В то же время Грэм отметил, что нынешних санкций, введенных против РФ, недостаточно для того, чтобы «Москва остановилась».