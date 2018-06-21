В парламенте нет голосов, чтобы включить «европейскую интеграцию» в Конституцию
|11:45 02.08.2018
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|Молдова
Включение в Конституцию Молдовы пункта о том, что евроинтеграция является вектором развития Молдовы остается задолженностью парламентского большинства.
Спикер Андриан Канду заявил, что сейчас в парламенте нет нужного числа голосов, чтобы принять это изменение, сообщает DESCHIDE.MD.
В то же время Канду выразил надежду, что по итогам дискуссии с коллегами из проевропейской оппозиции, парламенту удастся принять эту поправку в осенней сессии.
В то же время председатель парламента ничего не сказал о другом проекте по внесению изменений в Конституцию — об изменении государственного языка с молдавского на румынский.
Отметим, что две левые парламентские фракции — ПСРМ и ПКРМ — которые не хотят вносить изменения в Конституцию, обладают 30 голосами. Ещё 71 мандат принадлежит парламентскому большинству и проевропейской оппозиции — ЛП и ЛДПМ.
ЛП и ЛДПМ — фракции, на которые Канду возлагает надежды, — ранее согласились со включением в Конституцию понятия «европейская интеграция».
В свою очередь лидеры ДПМ признавали, что в их фракции нет единого мнения по поводу этого проекта.
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