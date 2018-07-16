Проблем с питьевой водой не будет, если создать условия, при которых можно было бы собирать и хранить воду – оккупанты Крыма
|11:20 02.08.2018
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|Крым
Оккупированный Крым не испытывает недостатка в питьевой воде, и в будущем таких проблем не предвидится.
Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил "заместитель председателя" так называемого "Госсовета" оккупированного Крыма Эдип Гафаров, - передает Керчь.ФМ.
"Вице-спикер" отметил, что объемы запасов питьевой воды на аннексированном полуострове на сегодняшний день составляют порядка 200 млн кубометров.
«В Крыму воды хватает, особенно питьевой. У нас 23 водохранилища, восемь из них наливные, 15 на естественном стоке. Если оценивать это хозяйство, то в запасе у нас есть около 200 млн кубов воды питьевого назначения. При этом некоторые в этом году даже производят поливы на площади 14-15 тыс га. Это неплохая цифра, если говорить о том, что у нас перекрыт Северо-Крымский канал. Я шесть лет работал первым заместителем председателя Госкомводхоза Республики и могу ответственно сказать, что с питьевым водоснабжением у нас проблем не будет», — подчеркнул Гафаров.
В то же время он заявил о необходимости создать условия, при которых можно было бы собирать и хранить воду.
Напомним, учёные Крыма предлагают очищать воду из канализации для полива полей
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