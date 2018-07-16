Проект генерального плана Ялты ущемляет права жителей Симеиза, при этом соответствует интересам застройщиков. К такому выводу пришли активисты поселка после встречи с представителями "администрации" города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время встречи жители Симеиза раскритиковали проект документа, так и не добившись основательных разъяснений от чиновников насчет того, почему некоторые частные дома в поселке оказались занесены в зону рекреации. Что, по их мнению, грозит им принудительным выселением, когда генплан будет официально утвержден.

По словам местного активиста, который принимал участие во встрече, замечания к проекту генплана от жителей Симеиза, направленные после слушаний в 2016 году, в "администрации" просто проигнорировали. Тогда чиновники пообещали внести изменения в документ после поступления письменных обращений недовольных крымчан. Однако спустя более года выяснилось, что дома жителей поселка, расположенные у берега моря на участках, полученных еще в прошлом веке, из зоны рекреации, указанной в проекте, выводить никто не собирался.

«Мы попросили разъяснить, что из себя представляет «зона рекреационных учреждений», в которую занесли наши дома. Нам ответили: «Это зона, которая предполагает расположение гостиниц, мини-гостиниц, мини-пансионатов, парковых зон». Мы удивились – какие парковые зоны и гостиницы, если на этой территории живут люди? Строить будут у нас на головах или как? Нас попытались заверить, что наши дома никто не тронет, но этот генплан – первый шаг к тому, чтобы от нас избавиться», – заявил РИА «Новый День» активист.

Жителей поселка возмутил и сам формат встречи, которая проходила в коридоре местного поссовета. К их удивлению представители власти обозначили мероприятие не как встречу для ответов на вопросы, а как общественные слушания. О которых в Симеизе большинство жителей попросту не знает. На прошедшей сегодня встрече на вопросы жителей, как отметили активисты, отвечала рядовая сотрудница администрации, продемонстрировавшая незнание многих острых проблем поселка, связанных с проектом генплана. А представителей разработчика документа активисты вообще не заметили.

Всем жителям Симеиза, потребовавшим занести их дома в зону индивидуального жилищного строительства, предложили направить новые письма в администрацию для изменения проекта.

