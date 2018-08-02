Из-за действий новых властей Армении кредит на 100 млн долларов и поставки «Искандеров-Э», «под большим вопросом»
|10:30 02.08.2018
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|Ереван
Москву раздражают некоторые действия новых властей Армении в отношении бывших руководителей страны.
Об этом заявил «Коммерсант» со ссылкой на источник в российских государственных структурах, передает Новая Газета.
В частности, Кремль не доволен тем, что к суду привлекают генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова, который раньше руководил ереванским гарнизоном. По мнению Москвы, которое приводит газета, это «серьезный удар по имиджу военного блока».
В разговоре с «Коммерсантом» топ-менеджеры двух российских банков заявили, что соглашение о выдаче Еревану кредита на 100 млн долларов и поставок стрелкового оружия, «Искандеров-Э», истребителей Су-30СМ «под большим вопросом».
Напомним, против Хачатурова и экс-президента Роберта Кочаряна новый премьер-министр Армении Никол Пашинян инициировал расследование по делу о разгонах оппозиционных акций в 2008 году. И Кочаряну, и Хачатурову предъявили обвинения по статье о свержении конституционного строя. Кочарян арестован на два месяца, а Хачатуров отпущен под залог.
Кочарян, который дважды занимал пост президента, с 1998 по 2008 годы, в начале марта 2008 года ввел чрезвычайное положение в стране, чтобы разогнать сторонников первого президента Левона Тер-Петросяна, вышедших на улицы с требованием пересчета прошедших в феврале новых президентских выборов.
Согласно результатам выборов, с почти 53% победил Серж Саргсян — кандидат, поддержанный Кочаряном. Тер-Петросян утверждал во время митингов, что при подсчете были нарушения и что на самом деле сам он набрал не 22%, а в три раза больше.
В результате применения войсками огнестрельного оружия против разбивших в центре города палатки сотен тысяч протестующих погибли 10 человек.
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