Московский полицейский назначен управлять транспортом оккупированного Крыма

10:05 02.08.2018 0 комментариев Крым

Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов "назначил" на должность "заместителя министра" транспорта по оккупированному Крыму Андрея Сидорова.

Соответствующий указ размещен на сайте пророссийского "правительства", передают Аргументы Недели - Крым.

Сидоров с 2014 по 2018 года занимал должность заместителя начальника Московской административной дорожной инспекции.

Из указа следует, что назначить Сидорова предложил "министр" транспорта оккупированного Крыма Юрий Овсянников. Представление "министр" направил 13 июля.



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