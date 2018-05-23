Московский полицейский назначен управлять транспортом оккупированного Крыма
|10:05 02.08.2018
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|Крым
Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов "назначил" на должность "заместителя министра" транспорта по оккупированному Крыму Андрея Сидорова.
Соответствующий указ размещен на сайте пророссийского "правительства", передают Аргументы Недели - Крым.
Сидоров с 2014 по 2018 года занимал должность заместителя начальника Московской административной дорожной инспекции.
Из указа следует, что назначить Сидорова предложил "министр" транспорта оккупированного Крыма Юрий Овсянников. Представление "министр" направил 13 июля.
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