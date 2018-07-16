«Рейс «Ялта – Севастополь», отправляющийся в 17.00, отменён из–за погодных условий. Билеты можно сдать в кассу №4», – приблизительно таким сообщением встретили кассы Ялтинского морпорта толпу людей, уже занимавших очередь на вечерний рейс «Кометы», которая 1 августа начала ходить между Севастополем и Ялтой.

Народ настолько удивился, что даже скандалить по этому поводу особо не стал, пишет корреспондент ForPostа.

У кассы уже стояла очередь – человек 20 – в основном из тех, кто приехал в Ялту первой «Кометой» и теперь хотел на ней же вернуться в Севастополь.

«А как же теперь обратно добираться?» – растерянно допытывалась женщина у контролёра ялтинского морвокзала.

«Не волнуйтесь, автовокзал здесь недалеко, минут 15 пешком, если идти вверх вдоль реки», – терпеливо объяснял мужчина.

Через пять минут этот же контролёр также терпеливо пояснял другой группе туристов из Севастополя, что, мол, ну бывает, ну отменяют же рейсы самолётов, поездов, автобусов. Вот и «Комету» тоже отменили. И так непрерывно увещевал всё подходящих и подходящих несостоявшихся пассажиров ещё минут 20 – короче говоря, снимал напряжение в обществе.

Впрочем, общество, к чести сказать, особо не напрягалось. Чувствуется всё–таки разница в менталитете: там, где крымчане уже собрались бы толпой и начали выяснять, что да как, материковые туристы быстро сгруппировались и группками начали отчаливать на поиски автовокзала, деловито опрашивая экскурсоводов и ориентируясь по наводкам продавцов. В сложившихся обстоятельствах ялтинская автостанция стала единственной оптимальной альтернативой вернуться в город–герой.

«А как первый рейс–то прошёл? – спрашиваю у одной такой группки, которая как раз задумалась, а не дешевле ли будет вызвать такси–микроавтобус на восемь человек. – Много народу было?»

«Хорошо прошло, весь салон полный был, – бодро ответила загорелая девушка с характерным северным «оканьем». – Удобно. Внутри всё красиво так. Некоторым, правда, плохо стало – тем, кто на корме сидел. Самые нормальные места в середине оказались, там не сильно качало».

Подошла моя очередь к кассе.

«Билет в Севастополе брали?» – уточнила девушка–кассир.

«Да, в турфирме. Только он электронный – ничего страшного?» - протягиваю телефон.

«Ничего, – кивает головой кассир. – Если в Севастополе брали, то вернуть можете только в Севастополе – по месту приобретения».

Очередь растерянно колыхнулась. Большая её часть – севастопольская – почти дружно вздохнула и пошла–таки искать, где в Ялте находится автовокзал.

На звонок в офис турфиры «Курорт», у которой был куплен билет, ответили с третьего раза. Видимо, телефон обрывала не я одна.

«Вам нужно прийти к нам, и мы вернём деньги. Нужно иметь билет с меткой, что рейс отменён», – сообщила девушка–оператор.

«Так он у меня электронный – какая, простите, метка?» – удивляюсь.

«В Севастополе тоже рейс был отменён – и нам приносят такие билеты, – возразила мне девушка. – Вам такие не выдают?»

«Нам здесь, в Ялте, вообще ничего не выдают – сказали обращаться со всеми вопросами по месту приобретения», – терпеливо объясняю я.

«Ну, тогда без отметки, – согласилась девушка. – Странно. Хорошо, приходите, с паспортом и чтобы мы видели, что вы у нас билет покупали».

На просьбу связаться с директором фирмы и уточнить количество пассажиров девушка испуганно сообщила, что директора в офисе нет. И заместителя тоже нет. И вообще у них свободный график и она за них не в ответе.

Зато в ответе оказался Алексей Сорокин – генеральный директор ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки», компании–оператора, учреждённой заводом «Вымпел» специально для осуществления морских пассажирских перевозок «Кометой». Он пояснил, что условия в море для второго кругорейса «Кометы» были достаточно критичные.

«Ветер 14–17 метров в секунду с порывами до 22 метров в секунду и высота волны 2,5–3 метра. Это 3–4 балла, – уточнил Сорокин. – Мы получаем информацию от службы портконтроля (служба капитана порта Ялта – прим.) по текущей погоде. Эта рекомендация была именно от них. К сожалению, мы работаем по фактической погоде».

Он заверил, что лично сообщил всем пассажирам о том, где и в каком порядке они могут вернуть деньги за билет.

«Здесь есть единое правило: денежные средства можно вернуть в кассе, где билет был приобретён, – подчеркнул Алексей Сорокин. – Есть форма на нашем сайте «Комета–экспресс», где пассажиры задавали все вопросы и мы всё им разъясняли».

По информации гендиректора «Морских скоростных пассажирских перевозок», на невышедший рейс из Севастополя было приобретено 110 билетов, на несостоявшийся рейс из Ялты загрузка была полной.

Вот и разозлилась бы на то, что у нас всё организовано «как обычно», да язык не поворачивается: погода в Крыму – даром что лето – действительно, непредсказуема.

«Ещё утром была волна небольшая, – рассказал продавец напитков недалеко от касс ялтинского порта. – Да и сейчас вот кажется, что небольшая. Только там в море же всё по–другому. А представляете, если он над водой идёт на специальных крыльях, да ещё и на скорости? Слава Богу, что не выпустили из Севастополя».

Остаётся только надеяться, что с сознательным ялтинцем согласятся те пассажиры «Кометы», которые забронировали билеты на две недели вперёд.