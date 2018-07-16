Жена приговоренного в оккупированном Крыму к 8 годам лишения свободы украинца Геннадия Лимешко сообщила, что он внесен в список политзаключенных Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

Об этом Ирина Лимешко написала на своей странице в Facebook, передает Укринформ.

"Дело мужа набрало обороты! Впервые позвонили из Секретариата Уполномоченного по правам человека от госпожи Денисовой и сказали что Гена числится в их списке как политзаключенный", - написала Лимешко.

По словам Ирины, ей звонили из прокуратуры АР Крым, ведущих это дело. Кроме этого, обращаются журналисты, еще взять интервью.

Как уточнила жена Лимешко, пока неизвестно, внесен ли ее муж в списки политзаключенных заместителя Председателя ВР Украины Геращенко, СБУ, Минюста и МИД.

Как сообщалось, 12 августа 2017 года ФСБ России заявила о задержании в аннексированном Крыму мужчину, которого они назвали "агентом" СБУ и обвинили в подготовке диверсий на полуострове. Позже российские спецслужбы обнародовали видео задержания и допроса мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко, 1992 года рождения, и признался в том, что якобы готовил диверсии на территории аннексированного Крыма.

10 мая Судакский "городской суд" в оккупированном Крыму признал Лимешко виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы за "незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ". Среди смягчающих обстоятельств, учтенных судом, - то, что у Лимешко малолетняя дочь. Среди отягчающих - политический мотив преступления: "Ненависть и вражда в связи с присоединением Крыма к России".

В Минобороны Украины сообщили, что задержанный в аннексированном Крыму и объявленный ФСБ России "агентом СБУ" гражданин Украины Геннадий Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был освобожден в мае 2017 года из-за служебного несоответствия. В СБУ назвали "очередной провокацией" сообщение ФСБ России о задержании украинского "агента".