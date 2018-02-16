Министерство финансов США ввело в среду, 1 августа, санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу за того, что Анкара не позволила вернуться на родину американском пастору Эндрю Брансону.

Передает УНН со ссылкой на сайт ведомства.

Как отмечается в документе, рестрикции введены в рамках принятого Конгрессом США в 2016 году так называемого глобального акта Магнитского, направленного против лиц, замешанных, по мнению Вашингтона, в коррупции и нарушающих права человека.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс пояснила на брифинге, что меры в отношении турции приняты “по указанию президента” США Дональда Трампа.

Оба министра “играли ведущую роль в организациях, ответственных за арест и задержание” Брансона, отметили в Минфине.

“Эти должностные лица выступают руководителями турецких правительственных организаций, ответственных за осуществление серьезных нарушений прав человека в Турции”, — утверждается в документе.

“Неправомерное содержание под стражей пастора Брансона и продолжающееся судебное преследование со стороны должностных лиц Турции просто неприемлемо, — заявил министр финансов США Стивен Мнучин — Президент Трамп ясно дал понять, что Соединенные Штаты ожидают его немедленного освобождения”.

Вашингтон считает, что Брансон “стал жертвой необъективного и несправедливого задержания турецкими властями”. В Минфине подчеркнули, что его арестовали “за отсутствием доказательств”. Попадание в санкционный список означает замораживание активов, запрет американцам на осуществление каких-либо операций с министрами, подпавшими под ограничительные меры, а также запрет им на въезд в США.

В ответ Министерство иностранных дел Турции осудило решение США ввести санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину американскому пастору Эндрю Брансону.

Об этом говорится в распространенном в среду заявлении внешнеполитического ведомства.

“Мы решительно осуждаем решение министерства финансов США ввести санкции против нашей страны, — отмечается в коммюнике. — Такие действия также нельзя объяснить с точки зрения законных и правовых принципов. Мы призываем США отказаться от этого ошибочного решения”.

В документе подчеркивается, что “такая агрессивная позиция, которая не служит чьим-либо интересам, незамедлительно получит ответ”, а введение Вашингтоном санкций “серьезно навредит двусторонним отношениям”.