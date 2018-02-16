США ввели санкции против двух членов правительства Турции. Анкара призывает отказаться от этого ошибочного решения

08:50 02.08.2018 0 комментариев Анкара

Министерство финансов США ввело в среду, 1 августа, санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу за того, что Анкара не позволила вернуться на родину американском пастору Эндрю Брансону.

Передает УНН со ссылкой на сайт ведомства.

Как отмечается в документе, рестрикции введены в рамках принятого Конгрессом США в 2016 году так называемого глобального акта Магнитского, направленного против лиц, замешанных, по мнению Вашингтона, в коррупции и нарушающих права человека.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс пояснила на брифинге, что меры в отношении турции приняты “по указанию президента” США Дональда Трампа.

Оба министра “играли ведущую роль в организациях, ответственных за арест и задержание” Брансона, отметили в Минфине.

“Эти должностные лица выступают руководителями турецких правительственных организаций, ответственных за осуществление серьезных нарушений прав человека в Турции”, — утверждается в документе.

“Неправомерное содержание под стражей пастора Брансона и продолжающееся судебное преследование со стороны должностных лиц Турции просто неприемлемо, — заявил министр финансов США Стивен Мнучин — Президент Трамп ясно дал понять, что Соединенные Штаты ожидают его немедленного освобождения”.

Вашингтон считает, что Брансон “стал жертвой необъективного и несправедливого задержания турецкими властями”. В Минфине подчеркнули, что его арестовали “за отсутствием доказательств”. Попадание в санкционный список означает замораживание активов, запрет американцам на осуществление каких-либо операций с министрами, подпавшими под ограничительные меры, а также запрет им на въезд в США.

В ответ Министерство иностранных дел Турции осудило решение США ввести санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину американскому пастору Эндрю Брансону.

Об этом говорится в распространенном в среду заявлении внешнеполитического ведомства.

“Мы решительно осуждаем решение министерства финансов США ввести санкции против нашей страны, — отмечается в коммюнике. — Такие действия также нельзя объяснить с точки зрения законных и правовых принципов. Мы призываем США отказаться от этого ошибочного решения”.

В документе подчеркивается, что “такая агрессивная позиция, которая не служит чьим-либо интересам, незамедлительно получит ответ”, а введение Вашингтоном санкций “серьезно навредит двусторонним отношениям”.



Ещё на эту тему:

12:10 01.08.2018
Турецкий суд отклонил апелляцию об освобождении пастора из США
08:24 25.07.2018
Окончательное решение, касательно отмены поставок Турции F-35, будет принято после отчета минобороны США
08:22 22.06.2018
Турции передан первый самолет пятого поколения F-35 / Фото
14:50 21.06.2018
Турция вводит пошлины на товары из США на сумму $1,8 млрд
12:25 20.06.2018
Турция получит истребители F-35 несмотря на сопротивление Конгресса – Пентагон
13:24 18.05.2018
Турция ответит на новые американские пошлины
17:25 05.03.2018
Турция задержала 4 человек, которые могли планировать нападение на посольство США
09:38 05.03.2018
В столице Турции временно закрыли посольство США
21:59 16.02.2018
Анкара и Вашингтон выступают за целостность и единство Сирии
03:35 16.02.2018
Пентагон призвал Турцию ограничиться в Сирии борьбой с ИГ
23:47 15.02.2018
Президент Турции принял госсекретаря США
08:53 13.02.2018
Турция может закрыть авиабазу США на своей территории
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:48 25.07.2018
Число пассажирских авиарейсов между городами Азербайджана и Турции увеличено в 3 раза
10:21 24.07.2018
В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией были рассмотрены совместные проекты
14:40 19.07.2018
Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
Все новости страны
Армения Армения
10:30 02.08.2018
Из-за действий новых властей Армении кредит на 100 млн долларов и поставки «Искандеров-Э», «под большим вопросом»
15:05 01.08.2018
Лаврова беспокоят события происходящие в Армении
12:46 30.07.2018
Армения обратилась в ОДКБ с предложением начать процедуру смены Генсека Организации
16:18 27.07.2018
В Армении выдвинули обвинения в госперевороте генсеку Организации Договора о коллективной безопасности Хачатурову
Все новости страны
Болгария Болгария
16:20 01.08.2018
С 1 августа в Болгарии начинают действовать новые правила въезда
12:06 31.07.2018
Британцы открывают для себя медицинский туризм в Болгарии
14:01 30.07.2018
Болгария оперативно начала строительство забора вдоль болгаро-румынской границы
14:05 27.07.2018
На территорию Болгарии перестанут пускать лица, которым запрещён въезд в ЕС
Все новости страны
Греция Греция
18:30 02.08.2018
Масштабные лесные пожары в Греции: полиция задержала подозреваемого в поджогах
08:48 30.07.2018
Самый смертоносный пожар в Европе за 100 лет: в Греции 91 жертва
09:18 27.07.2018
Пожары в Греции: погибло 82 человека, власти не исключают поджог
19:19 26.07.2018
Греция освободила 12 украинских моряков с задержанного судна Mekong Spirit
Все новости страны
Грузия Грузия
17:15 02.08.2018
Достойные партнеры о России не говорят
16:00 02.08.2018
Усилением военной составляющей учений «Достойный партнер 2018» обеспокоились в Сухуми
10:55 01.08.2018
В Грузии начинаются учения НАТО с участием Украины
11:15 31.07.2018
Участники учений "Noble Partner-2018" прошли маршем вдоль границы с Южной Осетией, где дислоцированы войска РФ / Видео
Все новости страны
Молдова Молдова
11:45 02.08.2018
В парламенте нет голосов, чтобы включить «европейскую интеграцию» в Конституцию
17:35 01.08.2018
Молдова будет настаивать на превращении миротворческой миссии в международную гражданскую
15:14 31.07.2018
Молдова заключит три новых соглашения: одно с ЕС и два СНГ
08:47 31.07.2018
Тирасполь не рассматривает сценарии по реинтеграции, цель Приднестровья — независимость
Все новости страны
Россия Россия
15:10 02.08.2018
Против базы "Ночных волков" в Словакии выступили местные жители
13:50 02.08.2018
В России готовится к финансовому краху еще одно предприятие ВПК
12:10 02.08.2018
В США готовят для России «санкции из ада»
18:50 01.08.2018
Сроки передачи боевых кораблей в состав Военно-морского флота России в текущем году могут быть сорваны
Все новости страны
Румыния Румыния
10:05 01.08.2018
С начала 2018 года количество очагов африканской чумы свиней в Румынии достигла 440
12:59 31.07.2018
Румынская авиакомпания Tarom откроет прямые рейсы Одесса-Бухарест
17:39 26.07.2018
Британия подняла базирующиеся в Румынии истребители на перехват российского бомбардировщика
19:40 25.07.2018
Смерч закружил в небе палатки на курорте у Черного моря / Видео
Все новости страны
Турция Турция
08:50 02.08.2018
США ввели санкции против двух членов правительства Турции. Анкара призывает отказаться от этого ошибочного решения
20:55 01.08.2018
Евросоюз выделит 5 миллионов евро на TANAP
20:05 01.08.2018
На вооружение ВС Турции поступит легкая бронемашина Vuran / Фото
12:10 01.08.2018
Турецкий суд отклонил апелляцию об освобождении пастора из США
Все новости страны
Украина Украина
20:35 02.08.2018
В оккупированном Крыму высохло русло одной из крупнейших рек / Видео
20:10 02.08.2018
Зенитчики Черноморского флота России провели под оккупированным Севастополем учения
19:45 02.08.2018
Крымскотатарские телеканалы ATR и Lale будут вещать на Крым через Чонгарскую вышку
19:20 02.08.2018
Железную дорогу в обход Украины России помогла строить канадская компания
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс