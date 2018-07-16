Украинская певица Руслана написала письмо осужденному в России крымскому активисту Евромайдана Александру Костенко, который должен выйти на свободу 3 августа.

Об этом сообщает "Крым.Реалии", передает Укринформ.

«Тебе пишет девушка, которая полностью разделяет твою позицию, принципы и силу духа. Такие как ты дадут нам силы: жить правильно дальше и создавать то, о чем мы так мечтаем – лучшую жизнь», – написала Руслана.

По её словам, в дни Евромайдана, она также «часто была рядом с опасностью, но ни разу не дрогнула, не засомневалась и не остановилась».

Как сообщалось, 5 февраля 2015 года Костенко был похищен у дверей собственного подъезда в Симферополе неизвестными людьми, оказавшимися сотрудниками ФСБ. Позже они сказали, что это было не похищение, а задержание. На следующий день оперативники ФСБ заставили Костенко написать явку с повинной с признанием, что он, находясь в Киеве на Майдане, 18 февраля 2014 года якобы бросил в сотрудника "Беркута" камень, от удара которого у того остался синяк на предплечье.

После этого Александр Костенко был признан виновным в нарушении п. «б» ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение огнестрельного оружия) УК РФ и приговорен к 4 годам и 2 месяцам колонии общего режима. 26 августа «Верховный суд Крыма» изменил срок наказания на 3 года 11 месяцев, исключив из обвинения после апелляции пункт о ношении и приобретении основных частей оружия. Во время пыток у Костенко была сломана рука, после чего он не получал достаточного лечения.

Срок украинский политзаключенный Костенко отбывает в российской колонии в Кирово-Чепецке Кировской области. Там он также не получал достаточного лечения.

Как сообщалось, из-за отсутствия операции он рискует потерять сломанную работниками ФСБ руку, она начала «усыхать».