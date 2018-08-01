Префектура Москвы отказала в проведении массового пикета в поддержку Сенцова из-за решения суда от 2012 года

07:59 02.08.2018 0 комментариев Крым

Префектура Центрального административного округа Москвы отказала в проведении пикета на Чистых прудах в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом «Новой газете» рассказал кинокритик, товарищ Сенцова Алексей Медведев, который выступает организатором мероприятия.

Основным местом для проведения акции организаторы указали площадку перед памятником поэту Александру Грибоедову на Чистых прудах.

Причиной отказа в префектуре назвали решение Басманного суда от 15 мая 2012 года, когда местные жители пожаловались на беспорядки, связанные с проходившей в районе Чистопрудного бульвара акцией протеста оппозиции.

«Это абсурдная ситуация, такое постановление не может действовать всегда. Мы обжалуем решение префектуры с адвокатом либо сегодня, либо завтра», — заявил Медведев.

В проведении пикета на остальных пяти площадках было отказано, поскольку на них «запланированы другие массовые мероприятия», или они «непригодны для проведения публичных мероприятий», говорится в документе (имеется в распоряжении редакции). 

Медведев назвал «надуманными» предлоги, по которым было вынесено решение префектуры.

Кинокритик добавил, что если суд не удовлетворит жалобу, он выйдет на Чистых прудах с одиночным пикетом, согласие на который не требуется.

В пресс-службе префектуры ЦАО Москвы не смогли оперативно прокомментировать отказ в проведении акции.

Массовый пикет с участием до 100 человек запланирован на 4 августа.

Его цель — «призыв к милосердию по отношению к режиссеру Олегу Сенцову».

На странице в фейсбуке Медведев писал о том, что на акции не нужны политические речи: «Достаточно выйти с портретом Олега и постоять молча. Просто попробовать почувствовать, что чувствуют сейчас он и его родные».

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

С 14 мая Сенцов держит голодовку, требуя, чтобы российские власти отпустили всех украинских политзаключенных.

Себя в их число он не включает. Сенцова поддержали многие деятели культуры и правозащитники, российские и зарубежные.



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