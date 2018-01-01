Евросоюз выделит 5 миллионов евро на TANAP
|20:55 01.08.2018
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|Турция
После присоединения к консорциуму по созданию Трансанатолийского трубопровода, страны ЕС приняли решение выделить из фонда CEF Energy гранты на финансирование инфраструктурных проектов.
В частности, как говорится в сообщении: "ЕС вынес решение привлечь 48,4 млн евро на поддержку инфраструктурных проектов. В их числе - два газовых проекта, одним из которых является TANAP. После того, как решение вступит в силу, Еврокомиссия выделит из фонда CEF Energy пять миллионов евро на мониторинг и верификацию инженерных работ и модификацию при проектировании катодной защиты. С 2014 года Евросоюз выделил на строительство TANAP гранты в общей сложности на сумму 15 миллионов евро", сообщают Русские Афины.
Как известно, общая протяженность Трансанатолийского трубопровода составляет 1.850 километров. Трубопровод строится до приграничного с Грецией района Ипсала (турецкой провинции Эдирне), где он впоследствии будет присоединен к Трансадриатическому газопроводу (TAP).
Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, по предварительным оценкам, составит 16 миллиардов кубометров газа в год.
Приблизительно шесть миллиардов кубометров будут поставляться в Турцию, а остальное - в Европу.
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