Энергодефицит в аннексированном Крыму сохранится до 2020 года

20:30 01.08.2018 0 комментариев Крым

Дефицит электроэнергии на аннексированном полуострове примерно в 600 МВт сохранится и после запуска Таврической и Балаклавской ТЭС, а также новой электростанции в Саках.

Об этом сегодня журналистам сообщил гендиректор компании «КрымТЭЦ» Тарас Целый, сообщают Примечания.

Он отметил, что, по подсчётам энергетиков и специалистов, в 2020 году оккупированному полуострову понадобится не менее 2 ГВт электроэнергии.

Объёмы дефицита подсчитаны с учётом перетока по энергомосту Кубань – Крым.

Ранее сообщалось о том, что оккупанты потратят 20 миллиардов российских рублей на расширение и модернизацию Симферопольской ТЭЦ.



Ещё на эту тему:

15:30 01.08.2018
Оккупанты потратят 20 миллиардов российских рублей на расширение и модернизацию Симферопольской ТЭЦ
11:02 16.07.2018
Оккупанты заявили о пусконаладочном запуске турбин на Сакской ТЭЦ
21:05 12.07.2018
11 сел в Крыму остались без света из-за пернатой "диверсантки"
13:30 26.06.2018
Турбины новых электростанций еще не работают но уже перепугали жителей Симферополя и Севастополя
14:22 15.06.2018
Эксперт спрогнозировал дату следующего блэкаута в аннексированном Крыму
18:17 14.06.2018
Оккупанты снова перенесли сроки ввода в эксплуатацию двух электростанций в Крыму
08:15 14.06.2018
Электроснабжение в оккупированном Крыму полностью восстановлено - Причины аварии не установлены
16:04 13.06.2018
Весь Крым обесточен. «Кубаньэнерго» сообщило об отключении энергомоста в оккупированный Крым
10:39 30.05.2018
Крымские ТЭС могут не успеть пройти аттестацию оборудования до запуска
09:25 04.05.2018
Запуск электростанций в Крыму опять перенесли на осень
14:02 02.05.2018
Минэнерго РФ предложило перенести сроки ввода двух ТЭС в Крыму
21:40 06.04.2018
Оккупанты срывают сроки строительства ТЭС в Крыму
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:48 25.07.2018
Число пассажирских авиарейсов между городами Азербайджана и Турции увеличено в 3 раза
10:21 24.07.2018
В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией были рассмотрены совместные проекты
14:40 19.07.2018
Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
Все новости страны
Армения Армения
15:05 01.08.2018
Лаврова беспокоят события происходящие в Армении
12:46 30.07.2018
Армения обратилась в ОДКБ с предложением начать процедуру смены Генсека Организации
16:18 27.07.2018
В Армении выдвинули обвинения в госперевороте генсеку Организации Договора о коллективной безопасности Хачатурову
10:59 27.07.2018
Экс-президента Армении Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя
Все новости страны
Болгария Болгария
16:20 01.08.2018
С 1 августа в Болгарии начинают действовать новые правила въезда
12:06 31.07.2018
Британцы открывают для себя медицинский туризм в Болгарии
14:01 30.07.2018
Болгария оперативно начала строительство забора вдоль болгаро-румынской границы
14:05 27.07.2018
На территорию Болгарии перестанут пускать лица, которым запрещён въезд в ЕС
Все новости страны
Греция Греция
08:48 30.07.2018
Самый смертоносный пожар в Европе за 100 лет: в Греции 91 жертва
09:18 27.07.2018
Пожары в Греции: погибло 82 человека, власти не исключают поджог
19:19 26.07.2018
Греция освободила 12 украинских моряков с задержанного судна Mekong Spirit
09:42 26.07.2018
В Евросоюзе объявлен траур по жертвам пожаров в Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
10:55 01.08.2018
В Грузии начинаются учения НАТО с участием Украины
11:15 31.07.2018
Участники учений "Noble Partner-2018" прошли маршем вдоль границы с Южной Осетией, где дислоцированы войска РФ / Видео
17:34 30.07.2018
Президент Грузии был оштрафован за курение в гостинице во время официального визита в США
10:58 26.07.2018
Американские инструкторы переподготовили первый батальон ВС Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
17:35 01.08.2018
Молдова будет настаивать на превращении миротворческой миссии в международную гражданскую
15:14 31.07.2018
Молдова заключит три новых соглашения: одно с ЕС и два СНГ
08:47 31.07.2018
Тирасполь не рассматривает сценарии по реинтеграции, цель Приднестровья — независимость
19:52 30.07.2018
Полиция Молдовы прокомментировала слухи о задержании экс-министра внутренних дел Приднестровья
Все новости страны
Россия Россия
18:50 01.08.2018
Сроки передачи боевых кораблей в состав Военно-морского флота России в текущем году могут быть сорваны
13:25 01.08.2018
Ракетчики ЮВО совершают марш с «Искандерами» на Северном Кавказе
19:11 31.07.2018
В Центральной Африке убиты российские журналисты: Они снимали документальный проект о работе ЧВК «Вагнер»
17:02 31.07.2018
Санкции ЕС поставили рубль под угрозу. Что ждет российскую валюту
Все новости страны
Румыния Румыния
10:05 01.08.2018
С начала 2018 года количество очагов африканской чумы свиней в Румынии достигла 440
12:59 31.07.2018
Румынская авиакомпания Tarom откроет прямые рейсы Одесса-Бухарест
17:39 26.07.2018
Британия подняла базирующиеся в Румынии истребители на перехват российского бомбардировщика
19:40 25.07.2018
Смерч закружил в небе палатки на курорте у Черного моря / Видео
Все новости страны
Турция Турция
20:55 01.08.2018
Евросоюз выделит 5 миллионов евро на TANAP
20:05 01.08.2018
На вооружение ВС Турции поступит легкая бронемашина Vuran / Фото
12:10 01.08.2018
Турецкий суд отклонил апелляцию об освобождении пастора из США
16:36 31.07.2018
Доходы Турции от туризма в первом полугодии достигли $11,5 млрд
Все новости страны
Украина Украина
20:30 01.08.2018
Энергодефицит в аннексированном Крыму сохранится до 2020 года
19:40 01.08.2018
Оккупационные власти Крыма банально выпрашивают деньги у иностранных "гостей"
19:15 01.08.2018
В Алуште ФСБ пришла с обыском к бывшему украинскому пограничнику, пострадавший утверждает из-за квартиры
18:21 01.08.2018
До оккупированного Крыма из Братиславы долетел только один словацкий "друг путина"
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс