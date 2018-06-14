Дефицит электроэнергии на аннексированном полуострове примерно в 600 МВт сохранится и после запуска Таврической и Балаклавской ТЭС, а также новой электростанции в Саках.

Об этом сегодня журналистам сообщил гендиректор компании «КрымТЭЦ» Тарас Целый, сообщают Примечания.

Он отметил, что, по подсчётам энергетиков и специалистов, в 2020 году оккупированному полуострову понадобится не менее 2 ГВт электроэнергии.

Объёмы дефицита подсчитаны с учётом перетока по энергомосту Кубань – Крым.

Ранее сообщалось о том, что оккупанты потратят 20 миллиардов российских рублей на расширение и модернизацию Симферопольской ТЭЦ.