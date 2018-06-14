Энергодефицит в аннексированном Крыму сохранится до 2020 года
|20:30 01.08.2018
|0 комментариев
|Крым
Дефицит электроэнергии на аннексированном полуострове примерно в 600 МВт сохранится и после запуска Таврической и Балаклавской ТЭС, а также новой электростанции в Саках.
Об этом сегодня журналистам сообщил гендиректор компании «КрымТЭЦ» Тарас Целый, сообщают Примечания.
Он отметил, что, по подсчётам энергетиков и специалистов, в 2020 году оккупированному полуострову понадобится не менее 2 ГВт электроэнергии.
Объёмы дефицита подсчитаны с учётом перетока по энергомосту Кубань – Крым.
Ранее сообщалось о том, что оккупанты потратят 20 миллиардов российских рублей на расширение и модернизацию Симферопольской ТЭЦ.
Ещё на эту тему:
15:30 01.08.2018
Оккупанты потратят 20 миллиардов российских рублей на расширение и модернизацию Симферопольской ТЭЦ
Оккупанты потратят 20 миллиардов российских рублей на расширение и модернизацию Симферопольской ТЭЦ
11:02 16.07.2018
Оккупанты заявили о пусконаладочном запуске турбин на Сакской ТЭЦ
Оккупанты заявили о пусконаладочном запуске турбин на Сакской ТЭЦ
21:05 12.07.2018
11 сел в Крыму остались без света из-за пернатой "диверсантки"
11 сел в Крыму остались без света из-за пернатой "диверсантки"
13:30 26.06.2018
Турбины новых электростанций еще не работают но уже перепугали жителей Симферополя и Севастополя
Турбины новых электростанций еще не работают но уже перепугали жителей Симферополя и Севастополя
08:15 14.06.2018
Электроснабжение в оккупированном Крыму полностью восстановлено - Причины аварии не установлены
Электроснабжение в оккупированном Крыму полностью восстановлено - Причины аварии не установлены
16:04 13.06.2018
Весь Крым обесточен. «Кубаньэнерго» сообщило об отключении энергомоста в оккупированный Крым
Весь Крым обесточен. «Кубаньэнерго» сообщило об отключении энергомоста в оккупированный Крым
09:25 04.05.2018
Запуск электростанций в Крыму опять перенесли на осень
Запуск электростанций в Крыму опять перенесли на осень
14:02 02.05.2018
Минэнерго РФ предложило перенести сроки ввода двух ТЭС в Крыму
Минэнерго РФ предложило перенести сроки ввода двух ТЭС в Крыму
21:40 06.04.2018
Оккупанты срывают сроки строительства ТЭС в Крыму
Оккупанты срывают сроки строительства ТЭС в Крыму