На вооружение ВС Турции поступит легкая бронемашина Vuran / Фото
|20:05 01.08.2018
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|Анкара
Турецкий производитель бронетехники BMC Otomotiv наладит поставки войскам многоцелевого бронеавтомобиля Vuran (4х4).
Новый бронеавтомобиль планируется оснастить боевым модулем SARP от другой известной оборонной компании Турции – ASELSAN, сообщает Анадолу.
Легкая бронемашина будет задействована не только в операциях сухопутных войск, но и при выполнении задач частей жандармерии и береговой охраны Турции.
В данной связи две оборонные компании Турции заключили соглашение по сотрудничеству на сумму 94,7 миллионов евро.
Многоцелевой бронеавтомобиль Vuran (4х4) расчитан на 9 человек.
Машина оснащена камерой переднего и заднего обзора, системой автоматического пожаротушения, системой стабилизации боевого модуля.
Шины имеют вставки, позволяющие передвигаться даже со всеми пробитыми колесами. В салоне предусмотрен кондиционер, имеющий также функцию обогрева.
В модуль SARP, который будет интегрирован в бронеавтомобиль, можно установить пулемет калибра 7,62 мм, зенитное орудие калибра 12,7 мм или гранатомет калибра 40 мм.
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