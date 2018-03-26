На вооружение ВС Турции поступит легкая бронемашина Vuran / Фото

20:05 01.08.2018 0 комментариев Анкара

Турецкий производитель бронетехники BMC Otomotiv наладит поставки войскам многоцелевого бронеавтомобиля Vuran (4х4).

Новый бронеавтомобиль планируется оснастить боевым модулем SARP от другой известной оборонной компании Турции – ASELSAN, сообщает Анадолу.

Легкая бронемашина будет задействована не только в операциях сухопутных войск, но и при выполнении задач частей жандармерии и береговой охраны Турции.

В данной связи две оборонные компании Турции заключили соглашение по сотрудничеству на сумму 94,7 миллионов евро.

Многоцелевой бронеавтомобиль Vuran (4х4) расчитан на 9 человек.

Машина оснащена камерой переднего и заднего обзора, системой автоматического пожаротушения, системой стабилизации боевого модуля.

Шины имеют вставки, позволяющие передвигаться даже со всеми пробитыми колесами. В салоне предусмотрен кондиционер, имеющий также функцию обогрева.

В модуль SARP, который будет интегрирован в бронеавтомобиль, можно установить пулемет калибра 7,62 мм, зенитное орудие калибра 12,7 мм или гранатомет калибра 40 мм.



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