«Вице-премьер» оккупированного Крыма Виталий Нахлупин рассказал делегации из Словакии о тех отраслях полуострова, в которые те могут выгодно вложить свои деньги.

В частности, Нахлупин упомянул о туристической сфере, сельском хозяйстве, в том числе садоводстве и виноделии. Еще он считает перспективным судостроительный кластер, передают Аргументы Недели - Крым.

«Мы можем без конкурса, без аукциона, без конкурентной процедуры выделения земельных участков недвижимости решением Совета по улучшению инвестиционного климата принимать решения, чтобы вы могли быстро приложить свои инвестиционные возможности, свои финансы», — отметил Нахлупин.

А накануне Сергей Аксенов встречался с единственным чешской делегатом и предложил ему развивать экономическое сотрудничество. Он рассчитывает, что после возвращения на родину чех наметит «такие направления, по которым могут быть заключены соглашения, договоры».

«Мы можем дальше в практическую сторону наше сотрудничество сдвинуть», — отметил он.