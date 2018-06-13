Оккупационные власти Крыма банально выпрашивают деньги у иностранных "гостей"
|19:40 01.08.2018
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|Крым
«Вице-премьер» оккупированного Крыма Виталий Нахлупин рассказал делегации из Словакии о тех отраслях полуострова, в которые те могут выгодно вложить свои деньги.
В частности, Нахлупин упомянул о туристической сфере, сельском хозяйстве, в том числе садоводстве и виноделии. Еще он считает перспективным судостроительный кластер, передают Аргументы Недели - Крым.
«Мы можем без конкурса, без аукциона, без конкурентной процедуры выделения земельных участков недвижимости решением Совета по улучшению инвестиционного климата принимать решения, чтобы вы могли быстро приложить свои инвестиционные возможности, свои финансы», — отметил Нахлупин.
А накануне Сергей Аксенов встречался с единственным чешской делегатом и предложил ему развивать экономическое сотрудничество. Он рассчитывает, что после возвращения на родину чех наметит «такие направления, по которым могут быть заключены соглашения, договоры».
«Мы можем дальше в практическую сторону наше сотрудничество сдвинуть», — отметил он.
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