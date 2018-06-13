Накануне вечером словацкий депутат Петер Марчек отправился из Братиславы в аннексированный Крым. С ним сначала должны были лететь другие депутаты, но в итоге он поехал сам.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Hlavne Spravy.

Как отмечается, один депутат от SNS и еще трое от Smer-SD должны были ехать с ним. Указано, что должны были быть и некоторые предприниматели, но с ним "не увидели ни одного человека, чтобы казалось, что он едет с Марчеком".

Марчек, как сообщается, выразил разочарование, что эти депутаты не летят с ним, а, по его словам, "летят из другого аэропорта или испугались давления СМИ", которые осудили визит в Крым.

Российские СМИ сегодня сообщили, что словацкая делегация из 10 представителей прибыла в аннексированный Россией Крым и их встретили в аэропорту "Симферополь". Речь шла о политиках и бизнесменах из Словакии.

Напомним, ранее сообщалось Словацкие «друзья Путина» прибыли в оккупированный Крым.