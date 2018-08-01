Сроки передачи боевых кораблей в состав Военно-морского флота России в текущем году могут быть сорваны

18:50 01.08.2018 0 комментариев Россия

Сроки передачи боевых кораблей в состав Военно-морского флота России в текущем году могут быть сорваны.

Такой негативный прогноз в среду, 1 августа, на совещании в Министерстве обороны озвучил отвечающий за оборонно-промышленный комплекс в правительстве России вице-премьер Юрий Борисов, сообщает Российская газета.

Переносы сроков постройки и ремонта кораблей, по его словам, были в прошлом году, и уже появились предпосылки срыва сроков поставок по сдаточной программе 2018 года. Борисов призвал переломить эту негативную тенденцию.

Вице-премьер рассказал, что государственный заказчик с 2014 года практически ежегодно имеет дело с системными срывами со стороны ряда судостроительных предприятий сроков поставки кораблей и судов для ВМФ.

"Исполнители заданий гособоронзаказа несут персональную ответственность и за сроки строительства, и за соблюдение утвержденного графика поставок", - напомнил чиновник.

Борисов сообщил, что флот в 2018 году уже получил 4 надводных корабля, один противодиверсионный катер и 3 судна обеспечения. Всего же в этом году морякам должно поступить 26 кораблей, четыре из которых с ракетами "Калибр".

"Такие поставки, конечно, повысят ударные возможности наших военно-морских сил", - заявил вице-премьер, уточнив, что большинство контрактов, которые должны были быть подписаны по морской тематике в 2018 году, уже заключены.

"Наша задача - закрыть все долги предыдущих лет, выйти на безусловное и своевременное выполнение поставок техники и вооружения для ВМФ", - резюмировал замглавы российского правительства.

С этой целью, по его словам, для судостроителей будут привлекаться кредитные средства на льготных условиях.

Ранее на затягивание сроков сетовал министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, предприятия, входящие в Объединенную судостроительную корпорацию, с отставанием выполняют свои обязательства перед армией.

В декабре 2017 года глава ОСК Алексей Рахманов говорил, что в 2018 году ВМФ будут переданы с отставанием два боевых корабля и одно судно. Всего же госкорпорация планирует в текущем году передать ВМФ России 11 кораблей и судов.

 



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