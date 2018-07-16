В среду, 1 августа, российские террористы ворвались в дом к крымчанину и экс-военнослужащему ГПСУ Николаю Бигняку. Сам пострадавший утверждает, что его хотят выселить из квартиры.

По "официальным" заявлениям оккупантов, ФСБшные боевики Путина ищут у украинца оружие, передает Без Табу.

Сегодня около 3:00 утра российские террористы заявились в квартиру с постановлением на проведение обыска в подвальном помещении.

"Разрешение" на это спецслужбистам предоставил подконтрольный Кремлю "апелляционный суд" Алушты.

Украинец утверждает, что ему множество раз намекали на то, что он должен освободить квартиру, либо же предлагали остаться в жилье, но с условием работы на власть оккупантов.

К такому давлению по отношению к Бигняку террористы прибегли впервые.

Как известно, российские оккупанты начали преследовать крымских татар и проукраинских жителей Крыма с самого начала захвата полуострова.

С тех пор, не смотря на многочисленные резолюции ООН и постановления международного суда Организации Объединенных Наций, ситуация не изменилась.



