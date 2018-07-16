В Алуште ФСБ пришла с обыском к бывшему украинскому пограничнику, пострадавший утверждает из-за квартиры
|19:15 01.08.2018
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|Крым
В среду, 1 августа, российские террористы ворвались в дом к крымчанину и экс-военнослужащему ГПСУ Николаю Бигняку. Сам пострадавший утверждает, что его хотят выселить из квартиры.
По "официальным" заявлениям оккупантов, ФСБшные боевики Путина ищут у украинца оружие, передает Без Табу.
Сегодня около 3:00 утра российские террористы заявились в квартиру с постановлением на проведение обыска в подвальном помещении.
"Разрешение" на это спецслужбистам предоставил подконтрольный Кремлю "апелляционный суд" Алушты.
Украинец утверждает, что ему множество раз намекали на то, что он должен освободить квартиру, либо же предлагали остаться в жилье, но с условием работы на власть оккупантов.
К такому давлению по отношению к Бигняку террористы прибегли впервые.
Как известно, российские оккупанты начали преследовать крымских татар и проукраинских жителей Крыма с самого начала захвата полуострова.
С тех пор, не смотря на многочисленные резолюции ООН и постановления международного суда Организации Объединенных Наций, ситуация не изменилась.
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