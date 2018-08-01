Российские силовики оккупированного полуострова интересовались деятельностью организации «Крымская идея», которая планирует усилить национальное движение крымских татар на оккупированном полуострове.

Сотрудники российской полиции пришли с опросом к правозащитнику Абдурешиту Джеппарову — активисту движения «Крымская идея», которое на днях заявило о намерении развернуть национальное движение крымских татар на аннексированном полуострове, сообщает GuildHall.

Как сообщил Джепаров, силовики спрашивали его о деятельности «Крымской идеи».

— Ко мне домой на белой «Ниве» приехали трое сотрудников полиции. Двое в форме в белых рубашках остались в авто, а со мной вышел беседовать в черной форме старший лейтенант.

Представился оперуполномоченным отдела уголовного розыска МВД России по Белогорскому району. Зовут его Муратов Нариман Рустамович.

Сообщил, что ему с Симферополя поручили меня опросить о деятельности объединения «Крымская идея», – сообщил Джеппаров.

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу нет.

Отметим, согласно российскому законодательству, опрос полицией регулируется законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

Опрашиваемый имеет право не отвечать на вопросы правоохранителей, поскольку не несет ответственность, в отличие от допроса за отказ от дачи показаний.

Напомним, что 30 июля «Крымская идея» обнародовала решение активизировать свою деятельность и проводить проводить встречи в регионах аннексированного полуострова.

Сам Джеппаров заявил, что в условиях оккупации нельзя допустить пассивности большей части крымскотатарского народа.