Российские силовики оккупированного полуострова заинтересовались деятельностью организации «Крымская идея»
|18:00 01.08.2018
|0 комментариев
|Крым
Российские силовики оккупированного полуострова интересовались деятельностью организации «Крымская идея», которая планирует усилить национальное движение крымских татар на оккупированном полуострове.
Сотрудники российской полиции пришли с опросом к правозащитнику Абдурешиту Джеппарову — активисту движения «Крымская идея», которое на днях заявило о намерении развернуть национальное движение крымских татар на аннексированном полуострове, сообщает GuildHall.
Как сообщил Джепаров, силовики спрашивали его о деятельности «Крымской идеи».
— Ко мне домой на белой «Ниве» приехали трое сотрудников полиции. Двое в форме в белых рубашках остались в авто, а со мной вышел беседовать в черной форме старший лейтенант.
Представился оперуполномоченным отдела уголовного розыска МВД России по Белогорскому району. Зовут его Муратов Нариман Рустамович.
Сообщил, что ему с Симферополя поручили меня опросить о деятельности объединения «Крымская идея», – сообщил Джеппаров.
Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу нет.
Отметим, согласно российскому законодательству, опрос полицией регулируется законом «Об оперативно-розыскной деятельности».
Опрашиваемый имеет право не отвечать на вопросы правоохранителей, поскольку не несет ответственность, в отличие от допроса за отказ от дачи показаний.
Напомним, что 30 июля «Крымская идея» обнародовала решение активизировать свою деятельность и проводить проводить встречи в регионах аннексированного полуострова.
Сам Джеппаров заявил, что в условиях оккупации нельзя допустить пассивности большей части крымскотатарского народа.
Ещё на эту тему:
Подконтрольное Кремлю Духовное управления мусульман оккупированного Крыма объявило о проведение Курултая
В аннексированном Крыму насчитали более двух тысяч миллионеров и одного миллиардера
Президент Словакии заявил о причастности «Ночных волков» к военным операциям в Крыму
Украина остается открытой для посещения международными организациями суверенной территории,включая АР Крым и Севастополь
Защита украинских моряков с судна "ЯМК-0041" обжалует действия российских спецслужб
Оккупировавший Крым и разбомбивший Пальмиру генерал займётся патриотическим воспитанием
Восьмерых судей из Крыма просят объяснить неявку на экзамены
Медведев незаконно съездил в аннексированный Севастополь узнать куда пропали 2 миллиарда рублей
«Тинькофф мобайл» накажут за исключения для оккупированного Крыма