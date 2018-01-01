Молдова будет настаивать на превращении миротворческой миссии в международную гражданскую
|17:35 01.08.2018
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|Молдова
Молдова продолжает настаивать на превращении миротворческой миссии в приднестровском регионе в международную гражданскую операцию.
Об этом заявила глава Бюро по реинтеграции Кристина Лесник после мероприятий, приуроченных к 26-летию миротворческой миссии, передает Moldova1, информирует DESCHIDE.MD.
«Мы больше не хотим, чтобы эта бронетехника беспрепятственно перемещалась по Зоне безопасности. Мы должны выступать за то, чтобы наши инструменты были эффективными в обеспечении мира и спокойствия в Зоне безопасности. Если говорить с точки зрения времени, то сложнее. Мы должны сейчас описать параметры международного мандата и делать соответствующие шаги, чтобы его добиться», — сказала Лесник.
Москва и Тирасполь отвергают любую соответствующую инициативу, считая её неприемлемой. Представители Объединенной контрольной комиссии считают, что демилитаризация миссии возможно только через политический консенсус.
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