Молдова продолжает настаивать на превращении миротворческой миссии в приднестровском регионе в международную гражданскую операцию .

Об этом заявила глава Бюро по реинтеграции Кристина Лесник после мероприятий, приуроченных к 26-летию миротворческой миссии, передает Moldova1, информирует DESCHIDE.MD.

«Мы больше не хотим, чтобы эта бронетехника беспрепятственно перемещалась по Зоне безопасности. Мы должны выступать за то, чтобы наши инструменты были эффективными в обеспечении мира и спокойствия в Зоне безопасности. Если говорить с точки зрения времени, то сложнее. Мы должны сейчас описать параметры международного мандата и делать соответствующие шаги, чтобы его добиться», — сказала Лесник.



Москва и Тирасполь отвергают любую соответствующую инициативу, считая её неприемлемой. Представители Объединенной контрольной комиссии считают, что демилитаризация миссии возможно только через политический консенсус.