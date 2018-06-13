Словацкие «друзья Путина» прибыли в оккупированный Крым
|16:45 01.08.2018
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|Крым
Делегация политиков и бизнесменов из Словакии прибыла в Крым, первый день визита начнется со встречи с так называемым «главой республики» Сергеем Аксеновым.
Об этом сообщает пресс-служба Ялтинского международного экономического форума, выступившего организатором визита иностранцев, передает Информационное Сопротивление.
«Делегация из Словакии уже прибыла в Крым. Их встретили в аэропорту «Симферополь», — сказала собеседница агентства.
В состав делегации вошли 10 человек, в том числе политики и бизнесмены.
«Делегация встретится с главой Крыма, после чего отправится с рабочей и ознакомительной поездкой в Ялту», — добавили в пресс-службе ЯМЭФ.
Визит продлится до 3 августа.
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