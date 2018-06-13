Делегация политиков и бизнесменов из Словакии прибыла в Крым, первый день визита начнется со встречи с так называемым «главой республики» Сергеем Аксеновым.

Об этом сообщает пресс-служба Ялтинского международного экономического форума, выступившего организатором визита иностранцев, передает Информационное Сопротивление.

«Делегация из Словакии уже прибыла в Крым. Их встретили в аэропорту «Симферополь», — сказала собеседница агентства.

В состав делегации вошли 10 человек, в том числе политики и бизнесмены.

«Делегация встретится с главой Крыма, после чего отправится с рабочей и ознакомительной поездкой в Ялту», — добавили в пресс-службе ЯМЭФ.

Визит продлится до 3 августа.