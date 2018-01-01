С 1 августа в Болгарии начинают действовать новые правила въезда
|16:20 01.08.2018
|0 комментариев
|София
С 1 августа в Болгарии вступают в силу новые правила въезда: попасть в страну не смогут граждане стран, не состоящих в Евросоюзе, которые получили запрет на нахождение в ЕС.
Как поясняют в МВД Болгарии, мера принята в рамках нового документа о применении Шенгенского соглашения такими странами, как Болгария и Румыния, пишет tio.by, передает Novinite.
Въехать в страну нельзя будет гражданам третьих стран, которым запрещено въезжать в ЕС, и данные которых появилась в специальной базе Шенгена.
Те, кто уже находится на болгарской территории, получив при этом запрет на въезд в ЕС, будут депортированы.
Ещё на эту тему:
20:17 14.05.2018
С 15 мая в аэропортах Азербайджана начинается выдача электронных виз гражданам 15 государств
С 15 мая в аэропортах Азербайджана начинается выдача электронных виз гражданам 15 государств
14:15 16.11.2017
Армения упрощает визовый режим с Индией
Армения упрощает визовый режим с Индией
18:07 30.08.2017
С сегодняшнего дня иностранцы могут оформить электронную визу в Азербайджан за три часа
С сегодняшнего дня иностранцы могут оформить электронную визу в Азербайджан за три часа
14:56 12.06.2017
За сутки из Одесской области по безвизу выехали 50 человек
За сутки из Одесской области по безвизу выехали 50 человек
10:00 31.10.2016
Используя опыт Грузии, мы можем упростить визовый режим с Турцией - азербайджанский политолог
Используя опыт Грузии, мы можем упростить визовый режим с Турцией - азербайджанский политолог
15:13 10.06.2014
МИД Азербайджана: Упрощение визового режима с ЕС возможно с сентября
МИД Азербайджана: Упрощение визового режима с ЕС возможно с сентября
15:56 11.02.2014
Армения попросила Россию об упрощении визового режима
Армения попросила Россию об упрощении визового режима
14:50 17.10.2013
Визовый режим между Азербайджаном и Турцией может быть отменен
Визовый режим между Азербайджаном и Турцией может быть отменен
12:30 24.09.2013
Азербайджан и Израиль планируют упростить визовый режим
Азербайджан и Израиль планируют упростить визовый режим