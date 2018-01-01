С 1 августа в Болгарии вступают в силу новые правила въезда: попасть в страну не смогут граждане стран, не состоящих в Евросоюзе, которые получили запрет на нахождение в ЕС.

Как поясняют в МВД Болгарии, мера принята в рамках нового документа о применении Шенгенского соглашения такими странами, как Болгария и Румыния, пишет tio.by, передает Novinite.

Въехать в страну нельзя будет гражданам третьих стран, которым запрещено въезжать в ЕС, и данные которых появилась в специальной базе Шенгена.

Те, кто уже находится на болгарской территории, получив при этом запрет на въезд в ЕС, будут депортированы.