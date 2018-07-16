Подконтрольное Кремлю Духовное управления мусульман оккупированного Крыма объявило о проведение Курултая
|15:55 01.08.2018
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|Крым
Решением прокремлевского Духовного управления мусульман оккупированного Крыма одобрена дата проведения "отчетно-выборного" Курултая мусульман Крыма 27 октября 2018 года.
В VI Курултае мусульман Крыма планируется участие представителей диаспор крымскотатарского народа, сообщает КрымPRESS.
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