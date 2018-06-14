Оккупанты потратят 20 миллиардов российских рублей на расширение и модернизацию Симферопольской ТЭЦ
|15:30 01.08.2018
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|Крым
Компания «КрымТЭЦ» (основной поставщик электрической и тепловой энергии в оккупированном Крыму) планирует в 2019 году приступить к расширению Симферопольской ТЭЦ.
Проект оценивается в 20 млрд. рублей.
Об этом журналистам в среду, 1 августа, сообщил генеральный директор АО «КрымТЭЦ» Тарас Целый, передает Крым PRESS.
Надеемся, что в 2019 году мы приступим к расширению Симферопольской ТЭЦ. Мы планируем в 15 месяцев уложиться, — заявил Целый.
Как уточнили в пресс-службе «КрымТЭЦ», целесообразность расширения и модернизации «объясняется прогнозным дефицитом электроэнергии к 2020 году в объеме 635,1 МВт» в Крыму».
Проект планируется реализовать в два этапа.
На первом этапе выполняется расширение Симферопольской ТЭЦ на 160-180 МВт путем установки в течение 13-15 месяцев трех дубль-блоков мощностью по 60 МВт каждый на базе газовых турбин, — говорится в сообщении компании.
На втором этапе предполагается выполнить модернизацию существующего оборудования ТЭЦ «с доведением мощности с 90 МВт до 120 МВт путем модернизации проточных частей паровых турбин и паровых котлов. Таким образом мощность ТЭЦ увеличится до 300 МВт.
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