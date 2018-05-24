Лаврова беспокоят события происходящие в Армении

15:05 01.08.2018 0 комментариев Ереван

События в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования своих политических предшественников.

Заявил во вторник, 31 июля, журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, передает NEWS.am со ссылкой на РИА Новости.

«Россия как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности армянского государства, поэтому происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения», — сказал он.

«За последние дни мы несколько раз доводили эту нашу озабоченность до армянского руководства, — добавил министр. — Рассчитываем, что ситуация все-таки пойдет по конструктивному пути».

По его словам, в Москве во время политического кризиса в Армении в мае этого года «с большим удовлетворением отмечали, что в итоге решение этого кризиса было найдено на основе компромисса с участием всех ведущих партий".

"Мы надеялись, что, опираясь на такой результат, все политические силы, прежде всего новое руководство Армении, новые власти, будут и далее продвигать объединительные подходы, будут укреплять национальное согласие», — заметил Лавров.

«Но события последних дней явно нарушают такой позитивный настрой, идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерения организовывать преследование своих предшественников по политическим мотивам», — заключил он.

Как ранее сообщалось, в рамках дела по событиям 1-2 марта 2008 года второму президенту Армении Роберту Кочаряну, бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову предъявлены обвинения по 1 части 300.1 статьи УК Армении - предварительный  сговор с иными лицами с целью свержения конституционного  строя.

Микаел Арутюнян объявлен в розыск, Юрий Хачатуров освобожден под залог в размере 5 млн. драмов, а Роберт Кочарян решением суда арестован.

Последний 26 июля дал большое интервью, в ходе которого заявил о том, что уголовное дело в его отношении сфабрикованное и это политический заказ.

 

 



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