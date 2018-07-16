Общая сумма налога этой категории налогоплательщиков составляет 120 млн рублей.

Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал "начальник" отдела налогообложения, доходов физлиц и администрирования страховых взносов управления федеральной налоговой службы России по оккупированному Крыму Дмитрий Шеряко, сообщает Объектив.

- По итогам декларационной кампании этого года зарегистрирован один человек в Крыму, сумма доходов которого превысила миллиард рублей. Кроме того, на сегодняшний день в Крыму насчитывается 14 физических лиц с суммой дохода свыше 100 млн рублей, они уплатили налогов на общую сумму 20 млн рублей, — рассказал он и уточнил, что большинство индивидуальных предпринимателей–миллионеров занимаются розничной и оптовой торговлей.

В налоговой назвали крымских миллионеров и миллиардера самыми добросовестными налогоплательщиками.

- Это категория налогоплательщиков самая послушная, они оплачивают налоги своевременно, без каких-либо опозданий, чтобы в дальнейшем к ним не применяли штрафные санкции, — заметил Шеряко.

Кроме того, по данным представителя УФНС, 1700 крымчан в этом году задекларировали доходы от 1 млн до 10 млн рублей, общая сумма налога этой категории налогоплательщиков составляет 120 млн рублей.

- Кроме того, о доходах от 10 млн до 100 млн рублей отчитались 150 физических лиц. Представители этой категории заплатили 86 млн рублей налогов, — уточнил он.