Представители ОО "Нацкорпус" пикетировали здание нацполиции в Херсоне, а затем пошли в областную прокуратуру в связи с нападением с кислотой на Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщают представители ОО в Facebook, передает Украинская правда.

По словам присутствующих на акции, они пришли поддержать Гандзюк, а также требовать отчета о расследовании других нападений на активистов и журналистов.

Как сообщает журналист Сергей Никитенко, в прокуратуре отказались выходить к пикетчикам.

Когда же представители "Нацкорпуса" зажгли дымовые шашки, то их таки принял прокурор.

Как сообщалось, утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой сотрудницу городского совета Екатерину Гандзюк.

Уголовное дело по этому факту сначала зарегистрировали по статье "Хулиганство", но переквалифицировали на "тяжкие телесные повреждения с целью запугивания".