Представители ОО "Нацкорпус" пикетировали здание нацполиции и областной прокуратуры в Херсоне
|14:15 01.08.2018
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|Херсон
Представители ОО "Нацкорпус" пикетировали здание нацполиции в Херсоне, а затем пошли в областную прокуратуру в связи с нападением с кислотой на Екатерину Гандзюк.
Об этом сообщают представители ОО в Facebook, передает Украинская правда.
По словам присутствующих на акции, они пришли поддержать Гандзюк, а также требовать отчета о расследовании других нападений на активистов и журналистов.
Как сообщает журналист Сергей Никитенко, в прокуратуре отказались выходить к пикетчикам.
Когда же представители "Нацкорпуса" зажгли дымовые шашки, то их таки принял прокурор.
Как сообщалось, утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой сотрудницу городского совета Екатерину Гандзюк.
Уголовное дело по этому факту сначала зарегистрировали по статье "Хулиганство", но переквалифицировали на "тяжкие телесные повреждения с целью запугивания".
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