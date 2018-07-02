В среду, 1 августа, так называемый Киевский районный суд в Крыму отклонил жалобу адвоката Николая Полозова на бездействие следователя в расследовании гибели Веджие Кашка.

По словам адвоката, с материалами, на основании которых следователь отказывается возбуждать уголовное дело, он не может ознакомиться с февраля, когда и был вынесен отказ,сообщает ATR.

«Последний раз когда мы разговаривали со следователем никаких документов о том, что материалы не находятся в СК нам не представили, поэтому, я вынужден был обратиться в суд. Сегодня во время судебного заседания выяснилось, что якобы эти материалы были переданы в прокуратуру для проверки законности постановления. Удивительное совпадение, 20 июля я обратился сюда в суд с жалобой на бездействие следователя и, оказывается, 20 июля эти же документы вернулись от прокуратуры обратно к следователю», — рассказал после заседания Полозов.

Теперь Полозов намерен ознакомиться с материалами «дела» в Следкоме и подавать дополнительную мотивированную жалобу.

«Суд отказал нам сегодня в удовлетворении жалобы, но цель, которую мы ставили перед собой, достигнута. Завтра в 10 утра я иду в СК, где буду знакомиться с материалами проверки относительно «дела Веджие кашка». После ознакомления с материалами, мы будем готовить мотивированную жалобу на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Несмотря на то, что суд отказал, я считаю, что поставленная задача выполнена и работа по установлению всех обстоятельств насильственной смерти Веджие Кашка от рук российских силовиков будет сделана досконально», — добавил адвокат.

Напомним, в феврале этого года Николай Полозов начал независимое расследование гибели ветерана крымскотатарского движения Веджие Кашка.

23 ноября 2017 года ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Симферополе крымских татар Бекира Дегерменджи, Кязима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Куртсеита Абдуллаева, которого позже отпустили.

Оккупанты обвиняют мужчин в якобы «вымогательстве» у гражданина Турции. Однако, крымские татары пытались помочь семье Веджие Кашка вернуть украденные этим гражданином Турции деньги. По информации первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, речь идет о Юсуфе Айтане, гражданине Турции, который украл у семьи Кашка крупную сумму денег. Джелял утверждает, что российские спецслужбы использовали турка, либо тот сам пошел с ними на сотрудничество, чтобы таким образом избежать возвращения долга.

Задержанные крымские татары в момент облавы в кафе находились вместе с Веджие Кашка. Они пришли туда по просьбе самого Юсуфа Айтана, который накануне пообещал им вернуть деньги. Во время задержаний самой Веджие Кашка стало плохо. Ее увезли на «скорой». По дороге в больницу женщина скончалась. 24 ноября Веджие Кашка похоронили в Крыму.