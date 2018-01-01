Ракетчики ЮВО совершают марш с «Искандерами» на Северном Кавказе
|13:25 01.08.2018
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|Северная Осетия
Ракетчики Южного военного округа поднялись по учебной тревоге и совершают марш с комплексами «Искандер-М» на Северном Кавказе.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЮВО, передает Эхо Кавказа.
По приказу командующего войсками Южного военного округа подразделения ракетного соединения общевойсковой армии, дислоцированной в Северной Осетии, подняты по тревоге в рамках мероприятий боевой подготовки общевойсковых объединений ЮВО, говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения, «оснащенные оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М", приступили к совершению марша в район выполнения учебно-боевой задачи».
В ходе выдвижения отрабатываются вопросы отражения нападений условного противника, ориентирования на незнакомой местности и всестороннего обеспечения марша, отмечают в пресс-службе ЮВО.
В сообщении уточняется, что к учениям привлечено более 500 военнослужащих, задействовано около 40 единиц вооружения и техники.
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