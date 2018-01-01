Ракетчики Южного военного округа поднялись по учебной тревоге и совершают марш с комплексами «Искандер-М» на Северном Кавказе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЮВО, передает Эхо Кавказа.



По приказу командующего войсками Южного военного округа подразделения ракетного соединения общевойсковой армии, дислоцированной в Северной Осетии, подняты по тревоге в рамках мероприятий боевой подготовки общевойсковых объединений ЮВО, говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения, «оснащенные оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М", приступили к совершению марша в район выполнения учебно-боевой задачи».

В ходе выдвижения отрабатываются вопросы отражения нападений условного противника, ориентирования на незнакомой местности и всестороннего обеспечения марша, отмечают в пресс-службе ЮВО.

В сообщении уточняется, что к учениям привлечено более 500 военнослужащих, задействовано около 40 единиц вооружения и техники.