В Новоалексеевке (Херсонская область) откроется Центр предоставления административных услуг для местных жителей и жителей оккупированного Крыма.

Об этом говорится в сюжете телеканала ATR.

Во вторник, 31 июля, был подписан соответствующий меморандум об открытии ЦПАУ.

Это трехсторонний документ между Новоалексеевским сельским советом, Представительством Президента Украины в АРК и Крымским институтом стратегических исследований.

Проект будет реализован при поддержке посольства Чехии в Украине.

«Мы планируем уже в этом году, максимум — в ноябре провести тестовый режим работы этого центра. А уже с 1 января 2019 года он будет работать как подразделение нашего сельсовета», — рассказал глава сельсовета Новоалексеевки Александр Бурковский.