В Новоалексеевке появится Центр предоставления админуслуг для жителей оккупированного Крыма / Видео
|13:00 01.08.2018
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|Крым
В Новоалексеевке (Херсонская область) откроется Центр предоставления административных услуг для местных жителей и жителей оккупированного Крыма.
Об этом говорится в сюжете телеканала ATR.
Во вторник, 31 июля, был подписан соответствующий меморандум об открытии ЦПАУ.
Это трехсторонний документ между Новоалексеевским сельским советом, Представительством Президента Украины в АРК и Крымским институтом стратегических исследований.
Проект будет реализован при поддержке посольства Чехии в Украине.
«Мы планируем уже в этом году, максимум — в ноябре провести тестовый режим работы этого центра. А уже с 1 января 2019 года он будет работать как подразделение нашего сельсовета», — рассказал глава сельсовета Новоалексеевки Александр Бурковский.
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