Оккупанты оценили реконструкцию системы водоснабжения ЮБК в 8,5 млрд рублей

12:35 01.08.2018 0 комментариев Крым

Аукцион на определение подрядчика реконструкции тоннельного водовода в Ялте проводят пророссийские «власти» аннексированного Крыма.

Речь идет о снабжении водой всего Южного берега полуострова, начальная (максимальная) цена контракта составляет 8,557 млрд рублей.

Как следует из материалов на портале госзакупок, подрядчика определят в августе. Работы по реконструкции ялтинского водовода должны быть завершены до 25 декабря 2020 года, отмечает «РИА Новости», сообщают Примечания.

Ялтинский тоннельный водовод протяженностью 7,2 км обеспечивает водой населенные пункты Большой Ялты (от Артека до Фороса), его построили в 1964 году.

Тоннель располагается в Ялтинском горном массиве на глубине 200–900 м. Вода самотеком подается на южный берег Крыма из Счастливненского водохранилища на северной стороне горной гряды.

Водовод в настоящее время является единственным источником водоснабжения Большой Ялты, в случае обвала неукрепленных участков тоннеля население останется без водоснабжения.

 



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