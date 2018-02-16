Турецкий суд отклонил апелляцию американского пастора Эндрю Брансона и оставил его под домашним арестом.

Об этом сообщает TRT Haber, передает Европейская правда.

Эндрю Брансон удерживается властями Турции с осени 2016 года, его подозревают в причастности к попытке государственного переворота.

50-летний Брансон, христианский пастор-евангелист из Северной Каролины, 26 июля был отпущен под домашний арест "из-за проблем со здоровьем" после 21 месяца за решеткой.

Если Брансон будет осужден, ему грозит до 15 лет тюрьмы за "совершение преступлений от имени террористических групп, не будучи членом". Он может получить еще 20 лет, если его признают виновным в шпионаже.

Брансон решительно отрицает обвинения. Рассмотрение его дела отложено до 12 октября.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил освободить задержанного пастора США в обмен на экстрадицию мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в неудачном военном перевороте прошлого года.

Гюлен, который отрицает организацию попытки переворота, живет в Пенсильвании. Просьбы Турции о его аресте и экстрадиции не были удовлетворены.

Соединенные Штаты пригрозили союзнику по НАТО Турции санкциями в случае отказа отпустить Брансона.