Взгляд из Бурятии на аннексированный Крым: Рай, где чужих никто не ждет

11:45 01.08.2018 0 комментариев Крым

Каких-либо предпосылок для экономического роста в оккупированном Крыму нет. Это уже давно глубоко дотационный регион, который испытывает серьезные проблемы по целому ряду направлений.

Из-за угрозы санкций на территории региона нет крупных российских компаний и банков. На полуострове наблюдаются регулярные перебои с электроэнергией и водой, пишет «Номер один».

Большая часть территории оккупированного полуострова расположена в зоне засухи, а канал, по которому ранее поступала  вода, перекрыла Украина.

Попытка бурения скважин носит временный характер  – подземные запасы воды рано или поздно выкачают, поля покроются солью, и выращивать на ней что-либо будет невозможным.

Сегодня это в аннексированном Крыму понимают все.

Пока ситуацию спасают колоссальные трансферты Москвы региону – в 2017 году он получила почти 100 миллиардов рублей.

Однако золотой дождь вряд ли продлится продолжительный период – деньги в казне заканчиваются, и стране хватает проблем и помимо аннексированного Крыма.  

Основную ставку на оккупированном полуострове  делают на туристов.

Однако после присоединения число туристов упало практически в два раза, так и не достигнув показателя 2013 года, когда на полуострове побывало 5,8 миллиона человек.

Впрочем, туризм носит сезонный характер и на благосостоянии основной части населения никак не сказывается. 

Стоимость жилья после аннексии Крыма резко выросла, и жители Бурятии, которые приехали два года назад, еще успели приобрести там жилье.

Но сегодня квадратные метры продаются по совершенно «рехнувшимся» ценникам, и нормальный человек это покупать не будет. 

В целом ситуацию с недвижимостью улан-удэнцы описывают как «бардак».

– Я даже прописаться там не смог, хотя приехал к родственнику, но он сам не может переоформить свой дом и участок по новым российским законам, там все бросились оформлять, украинской базы нет, российская только создается, в очередь на оформление записываются за несколько месяцев, –- рассказывает Михаил Коршунов, еще один житель Бурятии.

Климат также оставил на себе неизгладимое впечатление.

Лето жаркое, а зима дождливая.

К тому же в этом году она была аномально холодной – с морозами и снегопадами.   

– Погода сырая зимой, наши все там переболели по нескольку раз вирусными инфекциями. У нас такого  нет, что ни с того ни с сего конъюнктивит начинается. Откуда все это приносит, непонятно, – недоумевает Михаил.  

Михаил Коршунов предупреждает: сегодня в оккупированном Крыму необходимо держать ухо востро и никому не доверять.

Со всей России на юг ринулись аферисты и мошенники всех мастей.

– Раньше там не было такого, а сегодня обманывают на каждом шагу, на оформлении недвижимости, при покупке мебели или автомобилей, берут предоплату и исчезают. Людей «разводят» буквально на всем,  управы на них нет, – делится впечатлениями Михаил. 

Как говорится, ничего удивительного тут нет.

Серьезные проблемы для местного бизнеса доставляют массовые рейдерские захваты земли и собственности на морском побережье.

Последней каплей для нашего собеседника стала невозможность получения российской пенсии, которая приходит ему на карточку.

Банкоматов банка на полуострове нет, карточку принимают не везде. В общем, санкции никто не отменял. 

Таким образом, реальная картина в аннексированном Крыму несколько отличается от той, которую показывают телезрителям по по «зомбоящику».

Вывод напрашивается один: прежде чем принимать решение о переезде, было бы полезным побывать там и все посмотреть лично. Причем не в курортный сезон.

Тогда может появиться некоторая ясность в отношении того, стоит ли ехать туда, где чужих никто не ждет. 

 



Ещё на эту тему:

19:15 01.08.2018
В Алуште ФСБ пришла с обыском к бывшему украинскому пограничнику, пострадавший утверждает из-за квартиры
11:20 01.08.2018
Взгляд из Бурятии на аннексированный Крым: дорого и бесперспективно
10:30 01.08.2018
В оккупированном Крыму обокрали еще один банк: уже третий
15:41 31.07.2018
Ливень размыл участок строящейся трассы Дубки – Левадки под оккупированным Симферополем / Фото
13:53 31.07.2018
Дело агитатора на выборах президента РФ в оккупированном Крыму передано в суд
12:33 31.07.2018
Центр реабилитации детей-инвалидов остановил работу
18:47 30.07.2018
В оккупированном Севастополе снова агитировали служить в российской армии
12:22 30.07.2018
Как поссорились «Золотая балка» и «Коктебель»
11:35 30.07.2018
Рынок покупки и аренды квартир в курортных городах оккупированного Крыма упал почти на треть
10:24 30.07.2018
Финляндия депортирует россиян получивших «гражданство» в аннексированном Крыму
19:30 27.07.2018
Цена ремонта дорог оккупированного Крыма сопоставима со стоимостью строительства и реконструкции трассы «Таврида»
18:59 27.07.2018
СЭЗ оккупированного Крыма на 93,9% состоит из предприятий малого и среднего бизнеса
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:48 25.07.2018
Число пассажирских авиарейсов между городами Азербайджана и Турции увеличено в 3 раза
10:21 24.07.2018
В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией были рассмотрены совместные проекты
14:40 19.07.2018
Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
Все новости страны
Армения Армения
15:05 01.08.2018
Лаврова беспокоят события происходящие в Армении
12:46 30.07.2018
Армения обратилась в ОДКБ с предложением начать процедуру смены Генсека Организации
16:18 27.07.2018
В Армении выдвинули обвинения в госперевороте генсеку Организации Договора о коллективной безопасности Хачатурову
10:59 27.07.2018
Экс-президента Армении Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя
Все новости страны
Болгария Болгария
16:20 01.08.2018
С 1 августа в Болгарии начинают действовать новые правила въезда
12:06 31.07.2018
Британцы открывают для себя медицинский туризм в Болгарии
14:01 30.07.2018
Болгария оперативно начала строительство забора вдоль болгаро-румынской границы
14:05 27.07.2018
На территорию Болгарии перестанут пускать лица, которым запрещён въезд в ЕС
Все новости страны
Греция Греция
08:48 30.07.2018
Самый смертоносный пожар в Европе за 100 лет: в Греции 91 жертва
09:18 27.07.2018
Пожары в Греции: погибло 82 человека, власти не исключают поджог
19:19 26.07.2018
Греция освободила 12 украинских моряков с задержанного судна Mekong Spirit
09:42 26.07.2018
В Евросоюзе объявлен траур по жертвам пожаров в Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
10:55 01.08.2018
В Грузии начинаются учения НАТО с участием Украины
11:15 31.07.2018
Участники учений "Noble Partner-2018" прошли маршем вдоль границы с Южной Осетией, где дислоцированы войска РФ / Видео
17:34 30.07.2018
Президент Грузии был оштрафован за курение в гостинице во время официального визита в США
10:58 26.07.2018
Американские инструкторы переподготовили первый батальон ВС Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
17:35 01.08.2018
Молдова будет настаивать на превращении миротворческой миссии в международную гражданскую
15:14 31.07.2018
Молдова заключит три новых соглашения: одно с ЕС и два СНГ
08:47 31.07.2018
Тирасполь не рассматривает сценарии по реинтеграции, цель Приднестровья — независимость
19:52 30.07.2018
Полиция Молдовы прокомментировала слухи о задержании экс-министра внутренних дел Приднестровья
Все новости страны
Россия Россия
18:50 01.08.2018
Сроки передачи боевых кораблей в состав Военно-морского флота России в текущем году могут быть сорваны
13:25 01.08.2018
Ракетчики ЮВО совершают марш с «Искандерами» на Северном Кавказе
19:11 31.07.2018
В Центральной Африке убиты российские журналисты: Они снимали документальный проект о работе ЧВК «Вагнер»
17:02 31.07.2018
Санкции ЕС поставили рубль под угрозу. Что ждет российскую валюту
Все новости страны
Румыния Румыния
10:05 01.08.2018
С начала 2018 года количество очагов африканской чумы свиней в Румынии достигла 440
12:59 31.07.2018
Румынская авиакомпания Tarom откроет прямые рейсы Одесса-Бухарест
17:39 26.07.2018
Британия подняла базирующиеся в Румынии истребители на перехват российского бомбардировщика
19:40 25.07.2018
Смерч закружил в небе палатки на курорте у Черного моря / Видео
Все новости страны
Турция Турция
20:55 01.08.2018
Евросоюз выделит 5 миллионов евро на TANAP
20:05 01.08.2018
На вооружение ВС Турции поступит легкая бронемашина Vuran / Фото
12:10 01.08.2018
Турецкий суд отклонил апелляцию об освобождении пастора из США
16:36 31.07.2018
Доходы Турции от туризма в первом полугодии достигли $11,5 млрд
Все новости страны
Украина Украина
20:30 01.08.2018
Энергодефицит в аннексированном Крыму сохранится до 2020 года
19:40 01.08.2018
Оккупационные власти Крыма банально выпрашивают деньги у иностранных "гостей"
19:15 01.08.2018
В Алуште ФСБ пришла с обыском к бывшему украинскому пограничнику, пострадавший утверждает из-за квартиры
18:21 01.08.2018
До оккупированного Крыма из Братиславы долетел только один словацкий "друг путина"
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс