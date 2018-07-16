Каких-либо предпосылок для экономического роста в оккупированном Крыму нет. Это уже давно глубоко дотационный регион, который испытывает серьезные проблемы по целому ряду направлений.

Из-за угрозы санкций на территории региона нет крупных российских компаний и банков. На полуострове наблюдаются регулярные перебои с электроэнергией и водой, пишет «Номер один».

Большая часть территории оккупированного полуострова расположена в зоне засухи, а канал, по которому ранее поступала вода, перекрыла Украина.

Попытка бурения скважин носит временный характер – подземные запасы воды рано или поздно выкачают, поля покроются солью, и выращивать на ней что-либо будет невозможным.

Сегодня это в аннексированном Крыму понимают все.

Пока ситуацию спасают колоссальные трансферты Москвы региону – в 2017 году он получила почти 100 миллиардов рублей.

Однако золотой дождь вряд ли продлится продолжительный период – деньги в казне заканчиваются, и стране хватает проблем и помимо аннексированного Крыма.

Основную ставку на оккупированном полуострове делают на туристов.

Однако после присоединения число туристов упало практически в два раза, так и не достигнув показателя 2013 года, когда на полуострове побывало 5,8 миллиона человек.

Впрочем, туризм носит сезонный характер и на благосостоянии основной части населения никак не сказывается.

Стоимость жилья после аннексии Крыма резко выросла, и жители Бурятии, которые приехали два года назад, еще успели приобрести там жилье.

Но сегодня квадратные метры продаются по совершенно «рехнувшимся» ценникам, и нормальный человек это покупать не будет.

В целом ситуацию с недвижимостью улан-удэнцы описывают как «бардак».

– Я даже прописаться там не смог, хотя приехал к родственнику, но он сам не может переоформить свой дом и участок по новым российским законам, там все бросились оформлять, украинской базы нет, российская только создается, в очередь на оформление записываются за несколько месяцев, –- рассказывает Михаил Коршунов, еще один житель Бурятии.

Климат также оставил на себе неизгладимое впечатление.

Лето жаркое, а зима дождливая.

К тому же в этом году она была аномально холодной – с морозами и снегопадами.

– Погода сырая зимой, наши все там переболели по нескольку раз вирусными инфекциями. У нас такого нет, что ни с того ни с сего конъюнктивит начинается. Откуда все это приносит, непонятно, – недоумевает Михаил.

Михаил Коршунов предупреждает: сегодня в оккупированном Крыму необходимо держать ухо востро и никому не доверять.

Со всей России на юг ринулись аферисты и мошенники всех мастей.

– Раньше там не было такого, а сегодня обманывают на каждом шагу, на оформлении недвижимости, при покупке мебели или автомобилей, берут предоплату и исчезают. Людей «разводят» буквально на всем, управы на них нет, – делится впечатлениями Михаил.

Как говорится, ничего удивительного тут нет.

Серьезные проблемы для местного бизнеса доставляют массовые рейдерские захваты земли и собственности на морском побережье.

Последней каплей для нашего собеседника стала невозможность получения российской пенсии, которая приходит ему на карточку.

Банкоматов банка на полуострове нет, карточку принимают не везде. В общем, санкции никто не отменял.

Таким образом, реальная картина в аннексированном Крыму несколько отличается от той, которую показывают телезрителям по по «зомбоящику».

Вывод напрашивается один: прежде чем принимать решение о переезде, было бы полезным побывать там и все посмотреть лично. Причем не в курортный сезон.

Тогда может появиться некоторая ясность в отношении того, стоит ли ехать туда, где чужих никто не ждет.