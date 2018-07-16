Миграционные потоки из Бурятии в оккупированный Крым после роста в 2015–2016 годах начинают сокращаться.

Жителей Бурятии пугают неопределенный статус территории, дороговизна и плохая инфраструктура аннексированного полуострова, пишет "Номер один".

По данным Бурятстата, в 2016 году из Бурятии выехало 17163 человека, из которых почти четвертая часть сменила прописку на Южный федеральный округ, поближе к Черному морю.

Многие обосновались в оккупированном Крыму, ведь новая территория манит новыми возможностями.

Между тем патриотическая эйфория постепенно сходит на нет.

Уроженец Кяхты Николай Смирнов, имея востребованную профессию сварщика высокого разряда, в прошлом году приехал в оккупированный Крым в поисках лучшей жизни.

Солнце, море и теплая вода – что может быть лучше для сибиряка? Однако уже спустя полгода он вернулся обратно.

«Слишком много «подводных камней» таил в себе переезд», – признался он «Номер один».

Так, в Крыму достаточно сложно найти высокооплачиваемую работу.

Николай попытался устроиться на самую крупную стройку полуострова – мост через Керченский залив, который за 230 миллиардов рублей строит олигарх Аркадий Ротенберг.

– Там обещают 30 тысяч рублей за работу на высоте, но условия невыносимые: ветер сильный, сырой, работа почти круглые сутки без каких-либо гарантий, чуть что, увольняют, – сетует Николай. – В общем, не стоит это того.

Особенно огорчает приезжих инфляция.

По словам Николая Смирнова, в оккупированном Крыму выросли цены практически на все, особенно на овощи и фрукты.

Причем их в основном завозят из Турции и Азербайджана.

Странно, что твердая валюта – доллар, за которую оптовики закупают импортные фрукты, снизилась за год на 25%, а цены только выросли.

– Те же яблоки продаются по 130–150 рублей, огурцы перед Новым годом по 500 рублей за килограмм продавали, столько же стоило мясо, – удивляется рабочий. – В городе Алушта, где я остановился, супермаркетов нет, только небольшие магазины или рынки, причем местные в основном ждут выходных, когда туда приезжают из сел колхозники со своей сельхозпродукцией.

Покупательская способность населения очень низкая: по данным статистики, средняя зарплата в аннексированном Крыму составляет 25 тысяч рублей, что почти на 10 тысяч рублей ниже, чем в Бурятии.

Причем и этот уровень достигается во многом за счет высоких зарплат на Черноморском флоте РФ и чиновников, а также владельцев гостиниц на южном берегу Крыма.

Для остальных, в том числе бюджетников, зарплата в 10–15 тысяч рублей считается самой распространенной.