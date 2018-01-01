В Грузии начинаются учения НАТО с участием Украины
|10:55 01.08.2018
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|Грузия
В Грузии 1 августа начинаются многонациональные военные учения стран НАТО и партнеров альянса Noble Partner 2018.
Об этом сообщает сайт Министерства обороны Грузии, передает Европейская правда.
В учениях примут участие 3000 военнослужащих из 13 стран-членов НАТО и стран-партнеров: Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана. и Армении. На этот раз в учениях также будет участвовать авиационная поддержка США и бронетранспортеры Германии.
"Эти учения проводятся в Грузии уже четвертый раз и направлены на повышение квалификации в оборонительных и наступательных операциях, повышение готовности и совместимости со странами-членами и партнерами НАТО, а также вносят вклад в поддержание стабильной и безопасной среды в Черноморском регионе", - говорится в сообщении.
Сценарий учений включает командование, штабные и полевые тренировки с живым огнем, маневры и элементы боевой поддержки в оборонительных и наступательных операциях.
Ранее США перебросили на учения в Грузию из Европы военную технику, включая бронетранспортеры "Stryker", боевые машины пехоты "Bradley" и пять танков "Abrams" (M1A2).
Техника была доставлена морским путем из порта Констанца в Румынии в грузинский порт Поти.
Также в учениях будут задействованы американские боевые вертолеты AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk
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