В Грузии начинаются учения НАТО с участием Украины

10:55 01.08.2018 0 комментариев Грузия

В Грузии 1 августа начинаются многонациональные военные учения стран НАТО и партнеров альянса Noble Partner 2018.

Об этом сообщает сайт Министерства обороны Грузии, передает Европейская правда.

В учениях примут участие 3000 военнослужащих из 13 стран-членов НАТО и стран-партнеров: Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана. и Армении. На этот раз в учениях также будет участвовать авиационная поддержка США и бронетранспортеры Германии.

"Эти учения проводятся в Грузии уже четвертый раз и направлены на повышение квалификации в оборонительных и наступательных операциях, повышение готовности и совместимости со странами-членами и партнерами НАТО, а также вносят вклад в поддержание стабильной и безопасной среды в Черноморском регионе", - говорится в сообщении.

Сценарий учений включает командование, штабные и полевые тренировки с живым огнем, маневры и элементы боевой поддержки в оборонительных и наступательных операциях.

Ранее США перебросили на учения в Грузию из Европы военную технику, включая бронетранспортеры "Stryker", боевые машины пехоты "Bradley" и пять танков "Abrams" (M1A2).

Техника была доставлена морским путем из порта Констанца в Румынии в грузинский порт Поти.

Также в учениях будут задействованы американские боевые вертолеты AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk

Как сообщалось Участники учений "Noble Partner-2018" прошли маршем вдоль границы с Южной Осетией, где дислоцированы войска РФ.



Ещё на эту тему:

11:15 31.07.2018
Участники учений "Noble Partner-2018" прошли маршем вдоль границы с Южной Осетией, где дислоцированы войска РФ / Видео
16:47 19.07.2018
Украина примет участие в военных учениях НАТО в Грузии
12:47 15.08.2017
В Грузии завершились военные учения «Достойный партнер 2017»
15:50 01.08.2017
Американская бронетехника прошла маршем через несколько городов Грузии / Видео
10:22 01.08.2017
Украинские морские пехотинцы в Болгарии принимают участие в многонациональных учениях Noble Partner-2017
12:52 28.07.2017
Морская пехота ВМС Украины в Грузии примет участие в многонациональных учениях Noble Partner - 2017
15:53 27.07.2017
В Грузию прибыла американская военная техника / Фото
18:12 25.07.2017
В Грузии начинаются самые масштабные учения НАТО
11:48 19.07.2017
30 июля в Грузии стартуют военные учения НАТО Noble Partner 2017 с участием Украины
16:25 12.07.2017
Военные семи стран прибудут в конце июля на учения в Грузию
09:20 22.05.2017
Учения НАТО «Достойный партнер» с участием Украины начнутся в Грузии в конце июля
08:41 23.03.2017
Армения впервые примет участие в учениях НАТО Noble Partner-2017
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:48 25.07.2018
Число пассажирских авиарейсов между городами Азербайджана и Турции увеличено в 3 раза
10:21 24.07.2018
В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией были рассмотрены совместные проекты
14:40 19.07.2018
Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
Все новости страны
Армения Армения
15:05 01.08.2018
Лаврова беспокоят события происходящие в Армении
12:46 30.07.2018
Армения обратилась в ОДКБ с предложением начать процедуру смены Генсека Организации
16:18 27.07.2018
В Армении выдвинули обвинения в госперевороте генсеку Организации Договора о коллективной безопасности Хачатурову
10:59 27.07.2018
Экс-президента Армении Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя
Все новости страны
Болгария Болгария
16:20 01.08.2018
С 1 августа в Болгарии начинают действовать новые правила въезда
12:06 31.07.2018
Британцы открывают для себя медицинский туризм в Болгарии
14:01 30.07.2018
Болгария оперативно начала строительство забора вдоль болгаро-румынской границы
14:05 27.07.2018
На территорию Болгарии перестанут пускать лица, которым запрещён въезд в ЕС
Все новости страны
Греция Греция
08:48 30.07.2018
Самый смертоносный пожар в Европе за 100 лет: в Греции 91 жертва
09:18 27.07.2018
Пожары в Греции: погибло 82 человека, власти не исключают поджог
19:19 26.07.2018
Греция освободила 12 украинских моряков с задержанного судна Mekong Spirit
09:42 26.07.2018
В Евросоюзе объявлен траур по жертвам пожаров в Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
10:55 01.08.2018
В Грузии начинаются учения НАТО с участием Украины
11:15 31.07.2018
Участники учений "Noble Partner-2018" прошли маршем вдоль границы с Южной Осетией, где дислоцированы войска РФ / Видео
17:34 30.07.2018
Президент Грузии был оштрафован за курение в гостинице во время официального визита в США
10:58 26.07.2018
Американские инструкторы переподготовили первый батальон ВС Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
17:35 01.08.2018
Молдова будет настаивать на превращении миротворческой миссии в международную гражданскую
15:14 31.07.2018
Молдова заключит три новых соглашения: одно с ЕС и два СНГ
08:47 31.07.2018
Тирасполь не рассматривает сценарии по реинтеграции, цель Приднестровья — независимость
19:52 30.07.2018
Полиция Молдовы прокомментировала слухи о задержании экс-министра внутренних дел Приднестровья
Все новости страны
Россия Россия
18:50 01.08.2018
Сроки передачи боевых кораблей в состав Военно-морского флота России в текущем году могут быть сорваны
13:25 01.08.2018
Ракетчики ЮВО совершают марш с «Искандерами» на Северном Кавказе
19:11 31.07.2018
В Центральной Африке убиты российские журналисты: Они снимали документальный проект о работе ЧВК «Вагнер»
17:02 31.07.2018
Санкции ЕС поставили рубль под угрозу. Что ждет российскую валюту
Все новости страны
Румыния Румыния
10:05 01.08.2018
С начала 2018 года количество очагов африканской чумы свиней в Румынии достигла 440
12:59 31.07.2018
Румынская авиакомпания Tarom откроет прямые рейсы Одесса-Бухарест
17:39 26.07.2018
Британия подняла базирующиеся в Румынии истребители на перехват российского бомбардировщика
19:40 25.07.2018
Смерч закружил в небе палатки на курорте у Черного моря / Видео
Все новости страны
Турция Турция
20:55 01.08.2018
Евросоюз выделит 5 миллионов евро на TANAP
20:05 01.08.2018
На вооружение ВС Турции поступит легкая бронемашина Vuran / Фото
12:10 01.08.2018
Турецкий суд отклонил апелляцию об освобождении пастора из США
16:36 31.07.2018
Доходы Турции от туризма в первом полугодии достигли $11,5 млрд
Все новости страны
Украина Украина
20:30 01.08.2018
Энергодефицит в аннексированном Крыму сохранится до 2020 года
19:40 01.08.2018
Оккупационные власти Крыма банально выпрашивают деньги у иностранных "гостей"
19:15 01.08.2018
В Алуште ФСБ пришла с обыском к бывшему украинскому пограничнику, пострадавший утверждает из-за квартиры
18:21 01.08.2018
До оккупированного Крыма из Братиславы долетел только один словацкий "друг путина"
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс