В Симферополе обокрали отделение банка «ЧБРР» .

О краже денег из ячеек финансового учреждения корреспонденту РИА «Новый День» сообщил один из пострадавших клиентов банка.

По словам собеседника, он обнаружил пропажу своих средств на днях, во время визита в отделение. При этом клиент банка убежден, что кража произошла намного раньше – в период, когда аналогичные преступления были совершены в Ялте и Алуште.

Тогда своих сбережений лишились клиенты банка «Рублев» и «ЧБРР».

Пострадавший клиент «ЧБРР» предполагает, что преступники во всех случаях с кражей в банках действовали по одной схеме, заранее определив в каких отделениях нет видеонаблюдения в депозитарии.

«Сотрудница банка проводит клиента в депозитарий, открывает сейфовую дверь, решетку, открывает мастер-ключом ячейку клиента и выходит. А клиент уже своим ключом открывает ячейку. То есть, чтобы открыть ячейку нужно два ключа», – описал клиент «ЧБРР» схему получения доступа к ячейкам, возмутившись: «Как мог человек вынести из депозитария целый баул денег и драгоценностей?»

По словам пострадавшего в МВД РФ по оккупированному Крыму по факту кражи возбудили уголовное дело. По его информации, от действий преступников могло пострадать от 8 до 20 человек. Сумму ущерба он охарактеризовал как «крупную».

Пострадавший клиент «ЧБРР» потребовал от финансового учреждения выплаты компенсации, однако в банке предложили направить иск в суд и попробовать доказать, сколько в его ячейке было денег.

«Вернулись 90-е. При наличии договора, обязательств по хранению, банк предлагает доказать, что у меня что-то было в ячейке. Разве не «кидалово»?», – сетует пострадавший.

Он настаивает на том, что банк не выполнил свои обязательства, не обеспечив безопасность хранения сбережений, и готов добиваться возврата средств через суд.

Отметим, что по информации официального сайта банка, 98% акций «ЧБРР» принадлежит, так называемому «министерству» имущественных и земельных отношений оккупированного Крыма.

Между тем, в банке в оперативном комментарии корреспонденту РИА «Новый День» отказали, предложив направить официальный информационный запрос, на который, как заявила сотрудница банка, финансовое учреждение «может быть» предоставит ответ.

